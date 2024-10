Szenes Iván életműve előtt tisztelegnek a Red Hot Chili Peppers kedvencei

Kislány a zongoránál

A The Qualitons presents Szenes Iván 100 című koncerten a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a 2010-ben elhunyt slágergyártó legismertebb és kevéssé ismert dalainak különleges feldolgozása is elhangzik vendégénekesek közreműködésével. A Müpa honlapján olvasható ajánló szerint minden idők legtermékenyebb hazai könnyűzenei szerzője, színházi mindenese, Szenes Iván szövegíróként és részben komponistaként mintegy kétezer dalt jegyez, ezek közül saját statisztikája szerint 120 lett sláger. Szállóigévé vált verssorairól sokan nem is sejtik, hogy ő a szerzőjük.

Gazdag és hosszú pályája során dolgozott Jávor Pállal, Karády Katalinnal, Szécsi Pállal, Hofi Gézával, Cserháti Zsuzsával és Zalatnay Saroltával is. A Szenes Iván-örökzöldek közé tartozik a Kicsit szomorkás a hangulatom, a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, a Kicsi, gyere velem rózsát szedni és a Kislány a zongoránál című dal is.

A pszichedelikus soul/beat/rock népszerű hazai képviselője, a Qualitons 2008 tavaszán alakult, és a hatvanas évek beat-rockja által inspirált zenéjével széles körben a Kovács Katival közös koncertekkel lett ismert 2010 környékén. A kezdeti instrumentális irány után a csapat némileg átalakult, inkább a vokális dalokra helyezték a hangsúlyt. A csapat funk-rock-experimentális zenéjét külföldön is egyre többen ismerték meg. Számos koncertet adtak Németországtól kezdve Spanyolországon át Franciaországig, állandó fellépői voltak különböző fesztiváloknak, meghívást kaptak a texasi SXSW fesztiválra is, ahol megnyerték a JanSport versenyét.

Anthony Kiedis is méltatta a magyar zenekart

A zenekart a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis, valamint a Morcheeba vezetője, Ross Godfrey egyaránt méltatta, dalaikat a BBC is játszotta. 2019-ben – első magyar zenekarként – élőben léptek fel az új zenék felfedezésére specializálódott rangos seattle-i KEXP rádióban.

A korábbi négy stúdiólemezt (Panoramic Tymes; Tomorrow's News; Echoes Calling, Kexek) idén májusban követte a Club Eco Vol. I – The Trail című anyag. A zenekar nem először gondolja újra más előadók dalait, korábban a legendás Kex együttes zenéjét keltették új életre.