Budapestre jön a zavart Disney-hercegnő

Hosszú hallgatás után 2024-ben tért vissza a közönség elé Allie, hogy a Girl With No Face lemezével újra elővegye a tőle jól megszokott goth-pop hangzást, de ezúttal még beljebb engedjen mindenkit a saját világába. Az album egy utazás egy olyan művész elméjébe, aki három évet töltött elszigeteltségben. 2022-ben kórházba került, egészen a közelmúltig eltűnt a nyilvánosság elől.

Tavaly tért vissza két telt házas észak-amerikai turnéval, ami a kritikusi és közönség elismerésekben gazdag album megjelenését kísérte. A korai 80-as évek újhullámos szcénájának technológiája és a hedonizmusa által inspirált album analóg irányultságú dalai ellentmondások sorozata: retro hangulatúak, de ultramodernek, témájukban kiszámíthatatlanok, mégis táncolhatóak. Egyszóval

a Girl With No Face teljesen különbözik a mai alt popot uraló tökéletesre hangolt, automatizált formáktól.

A lemez már csak azért is különleges, mert ez Allie első saját maga által producerált albuma. Az önirónia ellensúlyozza a lemez agresszív hangulatát, különösen az olyan dalokban, mint a You Slept on Me és az Off With Her Tits, ami Allie X néhány nyugtalanítóbb gondolatának felemelő szatirizálása.

X nem csak énekesnő, de vizuális művész is, így a produkció minden részletében tökéletesen kitalált megjelenést hordoz magában. A feltűnő albumborító egy piros, fekete és fehér tritone kép, ahol Allie saját arcának egy repedt papírmasé másolatát szorítja fekete kesztyűs kezeivel. Ahogy maga a zene is, ez talán a művész identitásának eddigi legközvetlenebb és egyben leginkább megzavaró ábrázolása.

Az erős vizuális reprezentáció pedig a koncerteken is visszaköszön, így nemcsak a zavart Disney-hercegnő hangzást hallhatják, de biztosan különleges látványban is részesülnek, akik ellátogatnak az A38 Hajóra június 28-án, Allie X első magyarországi koncertjére.