Petőfi úgy zseni, ahogy van

A most megjelent kötet egy 52 éves munkafolyamat végére tehetett pontot, ugyanis a Petőfi összes költeményének kritikai kiadását tartalmazó sorozat grandiózus vállalkozását még 1973-ban indították el. Rengeteg munka és tudás található tehát ebben a hat könyvben, amely elengedhetetlen a szakmai közönség számára a tudományos diskurzus bővítéséhez, valamint nagy segítséget nyújthat az oktatóknak kiváló költőnk munkásságának bemutatásához.

A Petőfi-kötet borítója (Forrás: OSZK)

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchényi Könyvtár (MNMKK OSZK) és az Universitas Kiadó társkiadásában, a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával megvalósult hatodik kötet nemcsak a szabadságharc eseményeire reflektáló költeményeket közli, hanem Petőfi utolsó nagy terjedelmű epikus művét, Az apostolt is.

A könyvek elkészültében és a költő életművének feldolgozásában kulcsszerepet játszott a 2008-ban elhunyt kiemelkedő Petőfi-kutató, Kerényi Ferenc, aki az utolsó két kötet jelentős részét készítette el. A munkát Szilágyi Márton irodalomtörténész fejezte be, aki több mint másfél évtizednyi aprólékos filológiai munkával vitte végig a projektet.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Földesi Ferenc, Hermann Róbert, Kecskeméti Gábor, Fried István és Hargittay Emil (Forrás: a szerző felvétele)

A könyvbemutatót Demeter Szilárd, az MNMKK elnöke és Rózsa Dávid, az MNMKK OSZK főigazgatója nyitotta meg, akik köszöntőbeszédeikben kiemelték a kiadás tudományos és kulturális fontosságát. Ezt követte egy kerekasztal-beszélgetés Földesi Ferenc, Fried István, Hargittay Emil, Hermann Róbert és Kecskeméti Gábor részvételével.

A beszélgetésen elhangzott, hogy a kritikai kiadások rögzítik a művek szövegének teljes és hiteles alakját, feltárják a keletkezés idejét, körülményét, sőt felfejtik a szöveg kulturális referenciáit, valamint a korabeli fogadtatásra vonatkozó részletes információkat is közölnek.

A Petőfi-kéziratok digitálisan is megtekinthetők

A kötetekkel kapcsolatos tudnivalókon kívül kitértek a Copia.oszk.hu digitális felület jelentőségére is, ahol az eredeti kéziratok digitális formában is megtekinthetők. Amellett, hogy a szolgáltatás gazdagítani tudja az oktatást, segít leleplezni a nem eredeti papírrégiségeket is. Hogy hogyan? Azzal, hogy rámutat olyan fontos részletekre, mint hogy Petőfi Sándor mindig pontot tett a címei végére, vagy hogy aláhúzta azokat, valamint a mondatok végén található három pont helyett négyet használt.

A munka most befejeződött, köszönhetően azoknak a kiváló filológusoknak, akik az elmúlt öt évtizedben fáradhatatlanul dolgoztak a sorozat megvalósításán. Mindez azonban pár év múlva újra elindulhat, hiszen mindig újabb kéziratok és információk kerülnek elő, amelyekkel gazdagítani lehet a Petőfi-életmű megértéséhez segítséget nyújtó tartalmakat.