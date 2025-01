Most betekinthetünk Petőfi Sándor fiának leveleibe

A Petőfi-hagyaték dokumentumai irodalmi és társadalomtörténeti szempontból is kiemelkedők. Az anyagok nemcsak Petőfi Zoltán életének és alkotói munkásságának dokumentumait tartalmazzák, hanem a Petőfi család több generációjának irodalmi és személyes hagyatékát is. Az anyag részét képezi a Szendrey Júlia második házasságából származó dokumentumok sora is, köztük családtagok és gyermekeik levelezése.

Petőfi Zoltán gyermekkori arcképe. Fénykép után rajzolta Háry Gyula (Forrás MNMKK OSZK EPA)

Petőfi Zoltán levelei között megtalálhatók azok, amelyeket édesanyjával, illetve Szendrey Júlia gyermekeivel, Horváth Attilával (1851–1873), Horváth Árpáddal (1855–1887) és Horváth Ilonával (1859–1944), továbbá barátaival váltott. A levelek értékes bepillantást nyújtanak Petőfi Zoltán érzelmi világába, amelyben kulcsszerepet játszott édesanyjával, Szendrey Júliával való kapcsolata, valamint a családi kötelékek. A Copia weboldalra felkerült dokumentumok között Petőfi Zoltánnak nagybátyjával, Petőfi Istvánnal, nagynénjével, Szendrey Mariával, annak férjével, Gyulai Pállal és nagyapjával, Szendrey Ignáccal való levelezése is fellelhető. A levelek mellett Petőfi Zoltán versei is a Copia gyűjteményben találhatók.

Aranka születésnapjára (Forrás MNMKK OSZK, Kézirattár Fond VII 159 1.)