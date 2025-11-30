Karácsonyi fényekbe öltöztetett traktorok parádéztak Makón

– Ezt a 25 esztendős 82-es MTZ traktort reggel még a szarvasmarhák etetésére használtuk, aztán lemostam. Az összesen három és fél órán át tartó díszítéséhez az otthon talált karácsonyi égőket használtuk fel – mondta a Délmagyarországnak Varga László, a makói traktoros felvonulás egyik apátfalvi résztvevője. A traktor elejére egy hatalmas, szépen becsomagolt, masnis szalaggal átkötött ajándékdoboz került.

A traktoros felvonuláson több mint hatvan jármű vett részt (Fotó: Szabó Imre/Délmagyarország)

Volt, aki már szeptemberben érdeklődött

Makón tavaly rendeztek először ilyen megmozdulást a helybeli Galamb-agrárszakképző ötletét megvalósítva. Most is az intézmény szervezte meg az önkormányzattal és a gazdakörrel összefogva.

– Összesen több mint hatvan jármű gyűlt össze Makóról és a környező falvakból, városokból, de még a szomszédos megyékből is. Volt olyan résztvevő, aki már szeptemberben érdeklődött a rendezvény iránt – mondta az igazgató, Horváth Zoltán a kijelölt gyülekezőhelyen, a Hollósy Kornélia utcai parkolóban.

A teljes cikket és a felvonulásról készült képeket, valamint videót itt tekintheti meg.