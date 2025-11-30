Makókarácsonytraktor

Karácsonyi fényekbe öltöztetett traktorok parádéztak Makón

Pompás, fényfüzérekkel feldíszített járművek járták körbe Makót a második traktoros felvonuláson.

Magyar Nemzet
Forrás: delmagyar.hu2025. 11. 30. 12:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ezt a 25 esztendős 82-es MTZ traktort reggel még a szarvasmarhák etetésére használtuk, aztán lemostam. Az összesen három és fél órán át tartó díszítéséhez az otthon talált karácsonyi égőket használtuk fel – mondta a Délmagyarországnak Varga László, a makói traktoros felvonulás egyik apátfalvi résztvevője. A traktor elejére egy hatalmas, szépen becsomagolt, masnis szalaggal átkötött ajándékdoboz került.

A traktoros felvonuláson több mint hatvan jármű vett részt (Fotó: Szabó Imre/Délmagyarország)

Volt, aki már szeptemberben érdeklődött

Makón tavaly rendeztek először ilyen megmozdulást a helybeli Galamb-agrárszakképző ötletét megvalósítva. Most is az intézmény szervezte meg az önkormányzattal és a gazdakörrel összefogva.

– Összesen több mint hatvan jármű gyűlt össze Makóról és a környező falvakból, városokból, de még a szomszédos megyékből is. Volt olyan résztvevő, aki már szeptemberben érdeklődött a rendezvény iránt – mondta az igazgató, Horváth Zoltán a kijelölt gyülekezőhelyen, a Hollósy Kornélia utcai parkolóban. 

A teljes cikket és a felvonulásról készült képeket, valamint videót itt tekintheti meg.

Borítókép: Fénytraktorok Makón (Fotó: Szabó Imre/délmagyar)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu