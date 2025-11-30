Menczer Tamás elárulta, miért akar a Tisza megszorítócsomagot + videó

A háborúhoz pénz kell, ami Brüsszelnek nincs – írta Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójához. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a szükséges összeget a tagállamoktól akarják elvenni. Menczer Tamás a videóban azt mondta, Trump ugyan békét akar, és ez nagyon jó, de Brüsszelben Von der Leyen és Weber háborút akar.

Ők háborús terveket dolgoznak ki, a háborút folytatni akarják. Ezt Von der Leyen a héten is elmondta, még évekig finanszírozni akarják a háborút és Ukrajnát, de a háborúhoz pénz kell. Pénzük meg nincs. Azt a tagállamoktól akarják elvenni

– mondta Menczer Tamás, hozzátéve: ezért írt Von der Leyen levelet minden miniszterelnöknek. – A magyar miniszterelnök világosan válaszolt, mi nem küldjük a magyarok pénzét Ukrajnába – emlékeztetett a kommunikációs igazgató.

A Tisza küldené, egy bábkormány küldené, és ezért készítenek megszorító csomagot, brutális, igazi baloldali megszorító csomagot, mert elvennék a pénzt a magyar családoktól és a magyar vállalkozásoktól, és brüsszeli parancsra Ukrajnába küldenék

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Hangsúlyozta, minderre ők természetesen nemet mondunk, a háborúra is, nemet mondanak és arra is, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Ezért szervezték meg szombatra Nyíregyházán háborúellenes gyűlést, arra kérnek minden magyart, hogy a háborúra is mondjon nemet, valamint a Tisza Párt megszorító csomagjára is.