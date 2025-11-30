Menczer TamásbékeVon der LeyenWeberTrump

Menczer Tamás elárulta, miért akar a Tisza megszorítócsomagot + videó

Brüsszel és a baloldal folytatni akarja a háborút.

2025. 11. 30. 9:53
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háborúhoz pénz kell, ami Brüsszelnek nincs – írta Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójához. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a szükséges összeget a tagállamoktól akarják elvenni. Menczer Tamás a videóban azt mondta, Trump ugyan békét akar, és ez nagyon jó, de Brüsszelben Von der Leyen és Weber háborút akar.

Ők háborús terveket dolgoznak ki, a háborút folytatni akarják. Ezt Von der Leyen a héten is elmondta, még évekig finanszírozni akarják a háborút és Ukrajnát, de a háborúhoz pénz kell. Pénzük meg nincs. Azt a tagállamoktól akarják elvenni

– mondta Menczer Tamás, hozzátéve: ezért írt Von der Leyen levelet minden miniszterelnöknek. – A magyar miniszterelnök világosan válaszolt, mi nem küldjük a magyarok pénzét Ukrajnába – emlékeztetett a kommunikációs igazgató.

A Tisza küldené, egy bábkormány küldené, és ezért készítenek megszorító csomagot, brutális, igazi baloldali megszorító csomagot, mert elvennék a pénzt a magyar családoktól és a magyar vállalkozásoktól, és brüsszeli parancsra Ukrajnába küldenék

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Hangsúlyozta, minderre ők természetesen nemet mondunk, a háborúra is, nemet mondanak és arra is, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Ezért szervezték meg szombatra Nyíregyházán háborúellenes gyűlést, arra kérnek minden magyart, hogy a háborúra is mondjon nemet, valamint a Tisza Párt megszorító csomagjára is.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu