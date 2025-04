Fontos évfordulót ünnepel nálunk a kultikus punkbanda, de az olasz Avril Lavigne is hazánkba érkezik – öt izgalmas koncert

Shelter, A38. április 13.

A vallási témák és a metálzene találkozása nem ritka, a nyár folyamán ismét hazánkba látogató Skillet tagjai például nem győzik hangsúlyozni a keresztény hitüket, miként a nu metal szintén nemrég nálunk járt kulcsegyüttese, a P.O.D. sem. A Krisna-hit azonban nem gyakran találkozik a műfajjal, az amerikai Shelter már csupán emiatt is különleges: Ray Cappo, a frontember aktív hívő, így nem meglepő, hogy az 1990-ben alapított bandájában a szövegek szorosan kötődnek a vallásához, azonban a formáció azokat is könnyedén magával ragadhatja, akik nem szeretnének teológiai kérdésekkel foglalkozni egy koncert közben, főleg, mert olykor nem is érteni pontosan, mit énekelnek a hardcore punk és a metálelemekből építkező kellemesen piszkos dalaikban.

Comeback Kid, Dürer Kert, űprilis 14.

Ha nem volt elég a hardcore punkból, és még nem cseng a fülünk, akkor másnap a Comeback Kid garantáltan gondoskodik az utóbbiról. A kanadai bandának egyértelműen ott van a helye a műfaj olyan klasszikusai mellett, mint a Madball, a Sick Of It All, az Agnostic Front vagy a Terror. Már rögtön az első albumukkal, a 2003-as Turn It Arounddal komoly feltűnést keltettek, az áttörést azonban a két évvel későbbi Wake The Dead hozta el, amely a stílus egyik legkiválóbb lemeze. Mindössze 25 perc és 11 szám az egész, de a világ összes dühe és frusztrációja bele van sűrítve valami egészen felemelő módon, miközben egyszerre kompromisszummentesen karcos, de mégis épp eléggé dallamos ahhoz, hogy a zsánertől idegenkedő hallgatókat is megnyerhesse. Nem véletlen, hogy bár számtalan korongot kiadtak azóta, a mai napig ez alkotja a koncertjeik gerincét, most pedig egy külön turnén ünneplik meg a megjelenésének huszadik évfordulóját, így töviről hegyire végigzakatolnak rajta.

Only The Poets, A38, április 29.

A fiatal brit együttes 2017-ben, Reading városában alakult, ahol minden nyáron megrendezik az egyik legnagyobb múltú és legfontosabb angol gitárzenei eseményt, a Reading fesztivált, így nem csoda, hogy jelentősen formálta a tagok ízlését az alternatív színtér, az Arctic Monkeys ottani koncertje pedig különösen nagy hatást gyakorolt rájuk. Arról valószínűleg azonban nem is álmodoztak, hogy néhány évvel az indulásuk után maguk is fellépnek majd ott, ráadásul 2023-ban és 2024-ben zsinórban kétszer is megtették ezt, miként szerte a kontinensen egyre növekszik a népszerűségük. Mindez a végtelenül könnyed és dallamos britpop-dalaikból kifolyólag nem meglepő, de előszeretettel mennek el a pop-punk irányába is, ennek is köszönhető, hogy a generációjának talán legnagyobb brit sztárja, a Yungblud előtt léptek fel tavaly a Budapest Parkban, most pedig önálló koncertet adnak a fővárosban.



Halflives, Dürer Kert, május 4.

Az olasz Halflives együttes azon kevesek közé tartozik, amelynek a kezdetektől végigkövethettük a karrierjét. 2018-ban, mindössze két évvel a megalakulásuk után már felléptek két-három tucat ember előtt az aprócska Robot klubban, majd a hasonló stílusú Icon For Hire előzenekaraként tértek vissza, tavaly pedig dupláztak: először önálló koncertet adtak a Dürer Kertben, majd néhány ezer ember előtt álltak színpadra az emo-punk fiatal sztárjai, a Palaye Royael társaságában a Barba Negrában. A hazai rajongók éhsége pedig, úgy tűnik, csillapíthatatlan, Linda Battilani énekesnő lendületesen és profin hozza az Avril Lavigne és a korai Paramore világát idéző pop-punk/pop-rock dalokat. Forradalmi újításokat vagy hihetetlen mélységet nem érdemes várni a számaiktól, de a bevált recepten nem is mindig érdemes változtatni.

The Exploited, Barba Negra Music Club, május 24.

Az Exploited fellépése kicsit kilóg a sorból, mert nem klubkoncertet adnak, hanem a Barba Negra Punk Legends Fest nevű esemény főfellépői lesznek, de mégsem lehet szó nélkül elmenni a punk egyik legfontosabb formációja mellett. Az 1979-ben alakult együttesen nem fog az idő, jól jelzi a kultikus státusukat, hogy annak ellenére nem apad a rajongóbázisuk, hogy 2002 óta egyetlen lemezt sem adtak ki, a 67 éves Wattie Buchan pedig egy elpusztíthatatlan biológiai csoda. Az sem tántorította el a folyamatos turnézástól, hogy 2014-ben a színpadon kapott infarktust. Itthon pedig különösen népszerűek a skót legendák, a járványt leszámítva 2017 óta nem volt olyan év, hogy legalább egyszer ne koncerteztek volna itthon, az egy főre jutó tarajok száma pedig nyilvánvalóan igencsak magas lesz Csepelen ezen az estén is. Már csak azért is, mert a fesztiválon – számos nemzetközi és magyar fellépő mellett – olyan brit korosztálytársaikkal váltják majd egymást, mint a GBH vagy a Discharge.

Kiemelt kép: Halflives (Forrás: Facebook)