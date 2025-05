Öt kihagyhatatlan film anyák napjára

Acélmagnóliák (1989)

Anyák napjára jó választás lehet az Acélmagnóliák (Forrás: Port.hu)

A hat kisvárosi barátnő élete olyan, mint bármely más amerikai kisvárosi háziasszonyé. A gyönyörű Shelby (Julia Roberts), határozott édesanyja, M’Lynn (Sally Field), Truvy (Dolly Parton), a szépségszalon tulajdonosa, Claire (Olympia Dukakis), a dúsgazdag özvegyasszony, a csípős nyelvű Ouiser (Shirley MacLaine) és az újonnan a csapathoz csatlakozott Annelle (Daryl Hannah) minden héten összegyűlnek a fodrászszalonban.

Bár különböző egyéniségek, mégis olyan szoros barátság köti őket össze, amit sem korbeli, sem vagyonbeli különbségek nem tudnak szétválasztani.

Tudják, hogy csak egymásra számíthatnak. Az összetartás különösen akkor válik fontossá, amikor egyikük élete tragikus fordulatot vesz.

Roberts, Field (Golden Globe-) és MacLaine (BAFTA-) jelölést kaptak alakításukért; és Roberts karrierje első Oscar-jelölését is begyűjtötte a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

Kisasszonyok (1994)

A négy March lány történetét többször is feldolgozták, 1994-ben pazar szereplőgárdával készült mozi belőle: Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon vagy Kirsten Dunst csak néhány a jól csengő nevek sorából. A sztorit aztán 2019-ben is előhúzta a Barbie rendezője, Greta Gerwig, a főbb szerepekben Saoirse Ronant, Emma Watsont, Florence Pugh-ot, Laura Dernt és Timothée Chalametet láthatjuk. Mi most a korábbi változatot ajánljuk.

A történet négy lányról szól, akik elég szűkösen élnek, egyetlen megoldás anyagi problémáikra, ha sikeresen mennek férjhez.

A March lányok mindent megtesznek, hogy növeljék a család jövedelmét, ráadásul nagyon tehetségesek a művészetek terén. A szépséges és csöndesen bölcs Meg (Trini Alvarado), a megnyerően kedves Amy (Kirsten Dunst), a betegeskedő Beth (Claire Danes) és a modern, írónőnek készülő Jo March (Wynona Ryder) bármit megtennének egymásért, ám eszük ágában sincs szerelem nélkül férjhez menni. Legjobb barátjuk, a jóképű és művelt Laurie (Christian Bale) két testvért is elvarázsol. Jo és Amy egymással versengenek a szerelméért.

A lányok édesanyja, Marmee (Susan Sarandon) óriási szeretettel, bár igen szigorúan készíti fel őket az életre. De vajon meddig tud hatással lenni a kötelességtudó, de igen öntudatos lányokra? Ezt a filmet kifejezetten anyák napi mozinak találták ki, de talán a család férfitagjait is magával ragadja Gillian Armstrong rendezése.

Édesek és mostohák (1998)

Az édesek és mostohák egy kedves és igazán szívhez szóló, drámai történet, melyben Susan Saradon és Julia Roberts játssza a főbb szerepeket. Jackie (Susan Saradon) elvált a férjétől (Ed Harris), aki most feleségül akarja venni új barátnőjét, a fiatal és csinos Isabelt (Julia Roberts). Az egykori feleség ezt nem nézi jó szemmel, és pláne nem akarja a gyerekei közelében látni a nőt, ahol csak tud, alátesz, ellene hangolja a gyerekeket. Ám a sors úgy hozza, hogy a két nőnek egymásra kell támaszkodnia.

Susan Sarandon Golden Globe-jelölést kapott a legjobb színésznő (dráma) kategóriában a filmben nyújtott teljesítményéért és elnyerte a San Diego Film Critics Society legjobb színésznőnek járó díját.

Anya, lánya, unokája (2007)

Három nő, három generáció. Az édesanyát a Született feleségek egyik sztárja, Felicity Huffman alakítja. Nem mintaanya, iszik és nem bír kamasz lányával, aki úgy tűnik, nagyon hasonlít rá. A lány (Lindsay Lohan) folyamatosan bajba kerül, iszik, bulizik, káromkodik. Amikor azonban autóbalesetet okoz ittasan, anyja döntést hoz. Átadja gyermeke felügyeletét saját édesanyjának (Jane Fonda). Georgia nem az a tipikus nagyi, szigorú szabályok szerint él egy kisvárosban. Csakhogy az unoka nem hazudtolja meg magát, itt is folyamatosan bajba kerül, felforgatja a csendes kisvárost.

Anyák napja (2016)

Az Anyák napja egy 2016-ban bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték-dráma. Garry Marshall rendező korábban is készített romantikus, humoros filmeket, ilyen volt a Micsoda nő!, a Szilveszteréjjel vagy a Valentin-nap. 2016-os anyák napi filmjéhez újra Julia Robertset kérte fel, de a moziban szerepet kapott Jennifer Aniston, valamint Kate Hudson is. Mindhárman édesanyák, és bár a mindennapjaikban egészen más örömökkel és kihívásokkal néznek szembe, anyák napján valamennyien megtapasztalják, mit jelent édesanyának lenni.

Érdekesség, hogy Julia Roberts mindössze négy napot dolgozott a film forgatásán, viszont hárommillió dolláros sztárgázsit kapott érte. Roberts mindhárom gyereke, Henry Moder és az ikrek, Hazel és Phinneas is szerepeltek a filmben.