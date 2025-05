Két nemzetközi díjat is nyert a Néprajzi Múzeum katalógusa

A Zoom kiállítás történetileg változó nézőpontokat ismertet meg és a nézőpontváltások, kortárs értelmezések újszerű lehetőségeit vonultatja fel, alaposan körüljárva, elemezve egy-egy problémát.

Forrás: Néprajzi Múzeum

A Berta Zoltán tervezte kiállításkatalógus nemcsak tükrözi, hanem tovább is viszi ezt a koncepciót, és szokatlan megközelítésben mutatja be a gyűjtemény válogatott darabjait. A tartalmat és a vizuális struktúrát a perspektívaváltás alakítja, a tárgyak tömegét általános értelmezések nélkül, izgalmas és játékos lencsén át mutatja be. A sajátos tartalmi struktúrának köszönhetően az olvasók különböző, egyedi módon fedezhetik fel a tartalmat. A könyv egyik kiemelkedő jellegzetessége a belső gerincen található grafikai mintasor, amely az összes példányon egyedi.