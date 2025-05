Miért rajzolják tele a Néprajzi Múzeum falát?

A Felrajzolt könyvek a Néprajzi Múzeum MaDok-programjának vizuális kísérleti terepe, ahol kortárs alkotókat kérnek fel, hogy a múzeum kiadványaiból inspirációt nyerve rajzoljanak a feketére festett felületre.

A múzeum könyvesboltja melletti falat már teli rajzolta Eged Enikő, Csáki László, Füredi Tamás, Petrányi Luca, akik olyan könyvek vizuális recenzióját készítették el, mint a A tükrös c. műtárgykatalógus, a (M)ilyenek a finnek? Finnország magyar szemmel c. kiállítási katalógus és a Távoli utakon c. tudománytörténeti kötet.

A Felrajzolt könyvek projekt ötödik alkotása, Thury Lili „egy kis hintázás délelőttről” művéhez két kötet adott ihletet. Marc Augé A helytől a nem-helyekig (1992) című írásában a modern városképet a káosz állapotával írja le, ahol minden mindennel összekeveredik. Értelmezése szerint a modern ember a „szürmodernitás” nem-helyei között vándorol: a repterek, a bevásárlóközpontok és a pályaudvarok a személytelenség terei, az identitás szétesett állapotának hordozói. Thury Lili rajza Augé művéhez hasonlóan a mindennapi közlekedés tapasztalataiból, a MaDok-füzetek Etnomobil című kötete pedig a 2009-es közösségi kampányban résztvevők történeteiből építkezik, akik a művészhez hasonlóan hétköznapi útjukat mesélik el. A téma mindkét esetben egyszerű, mégis sokrétű: a városi közlekedés.

A Felrajzolt könyvek ötödik állomásán Thury Lili lépteit követhetjük, amelyekből kirajzolódik a megtett út ritmusa és a tömegközlekedés fiatal szülőként megélt élménye. Az ingázás és a kisgyermekes lét hintázáshoz hasonló állapota egybefonódik. A térképszerűen felrajzolt út lenyomata a minket is körülölelő városi hétköznapi kultúrának, az indulási pont és a cél közötti ingázás részletei pedig itt a múzeum falán válnak igazán érdekessé. Objektív és szubjektív komponensek váltakoznak a rajzon, és végül csakúgy, mint az Etnomobil közösségi kampányhoz csatlakozó blogbejegyzései,

Thury Lili pszichogeografikus térképe is a múzeum része lesz.

A városi séta és a környezet befolyásolta hangulatok, érzelmek pontos megfigyeléseit dokumentáló térkép pont attól lesz közösségi, hogy a városi kultúra tárgyait rögzíti, és ezzel másokat is bevon, megszólít.