Márai Sándor ihlette meg az idén százéves Andrzej Wajda hazánkban eddig sosem látott filmjét

A munkásságáért 2000-ben életmű-Oscar-díjjal, 2006-ban pedig a Berlinalén életmű-Arany Medve-díjjal kitüntetett Andrzej Wajda a lengyel filmiskola egyik legkiemelkedőbb alkotója. Hat és fél évtizeden át aktívan dolgozott, olyan hazánkban is jól ismert remekművek fűződnek a nevéhez, mint a Csatorna (1956), a Hamu és gyémánt (1958), a Tájkép csata után (1970), Az ígéret földje (1974), A márványember (1976), A vasember (1981), kései korszakából pedig a Katyń (2007), a Wałęsa – A remény embere (2013) és az Emlékképek (2016).

Jelenet Andrzej Wajda Tatarak – A kálmos illata című filmjéből

A lengyel filmtavasz fókuszában: Andrzej Wajda

A 32. Lengyel Filmtavasz programja Andrzej Wajda munkásságról egy olyan alkotás vetítésével emlékezik, amelyet Magyarországon mozivásznon most először láthat a közönség: ez a Tatarak – A kálmos illata című dráma. A film először az 1999-es Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyében mutatkozott be, az Európai Filmdíj-átadón a filmkritikusok elismerését, a FIPRESCI-díjat is elnyerte.

A Filmtavasz szervezőinek választása egyáltalán nem véletlen, az életműve során irodalmi alapanyagokhoz számtalan alkalommal nyúló Wajda filmjének ugyanis különleges magyar vonatkoza van: történetét részben Márai Sándor novellája ihlette.

A film egy idősödő, betegeskedő nő, Marta történetét meséli el, aki egy lengyel kisvárosban él orvos férjével. Egy találkozás egy fiatal férfival felébreszti benne az életörömöt és a vágyat, ám a kapcsolat tragikus fordulatot vesz, amikor a férfi Marta szeme láttára az életét veszti. A történetet különleges módon keretezi a főszereplő színésznő, Krystyna Janda személyes vallomása férje haláláról. A magyar közönség jól ismerheti őt Szabó István Oscar-díjas Mephisto című filmjéből, valamint Wajda korábbi klasszikusaiból, A márványember és A vasember című alkotásokból.

A 32. Lengyel Filmtavasz egyhetes programja április 23. és 29. között minden estére tartogat egy-egy filmcsemegét. A Tatarak – A kálmos illata mellett a többi napra a legfrissebb és legelismertebb lengyel filmek közül válogattak a szervezők. A részletes programra az elkövetkező hetekben derül fény, beleértve a rendkívül izgalmasnak és változatosnak ígérkező vetítéseket, az esemény meghívott vendégeit és a jegyvásárlási lehetőségeket.