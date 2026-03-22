Újjászületett hazánk egyik leghíresebb középkori apátsága

A magyarországi egyházi építészet egyik legfontosabb kincse kapta vissza régi fényét: lezárult a bélapátfalvi ciszterci apátsági templom átfogó műemléki helyreállítása. A Bél-kő lábánál, a Háromkút-forrás mellett magasodó épületegyüttes még az Árpádok idején, 1232-ben épült.

Nyolcszáz éves apátság, modern vendégfogadás



A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom Magyarország egyetlen olyan ciszterci apátsági temploma, amely szinte épségben vészelte át az évszázadok viharait. A 2022-ben megkezdett nagyszabású munkálatok során az EBH Invest Kft. szakemberei nem csupán az épület külső és belső szerkezeti elemeit újították meg, hanem kiemelt figyelmet fordítottak a templom közvetlen környezetére is.

A beruházásnak köszönhetően a helyszín mostantól két új épülettel várja a zarándokokat és a turistákat, modern infrastruktúrát biztosítva a látogatóknak a hegyek ölelésében

– közölte a Magyar Kurír.



A romanika és a gótika találkozása a Bél-kő alatt



A templom különlegessége a torony nélküli, háromhajós és kereszthajós szerkezet, amely hűen tükrözi a ciszterci rend puritán, mégis monumentális építészeti szemléletét. A nyugati főhomlokzaton díszlő nagy méretű, bélletes kapu és a felette található rózsaablak

a késő romanika legszebb hazai példái közé tartozik,

de a 14–15. századi gótikus átépítések nyomai is jól kivehetőek a falakon.

A rekonstrukció során érintették a 18. században hozzáépített barokk sekrestyeházat is, így az épület különböző korszakai – a középkortól a barokkig – harmonikus egységben mutatkoznak meg az ide érkezők előtt.

Ünnepi hálaadás az egri érsekkel



A felújított templom ünnepélyes megáldására május 30-án, szombaton kerül sor. Az esemény csúcspontja a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmise lesz, amelyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével.