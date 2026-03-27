Színházi világnap a Nemzetiben

A Nemzeti Színház idén is gazdag programkínálattal és gondolatébresztő premierrel ünnepli a színházi világnapot. Vidnyánszky Attila társulata nem csupán a színpadon, hanem a képernyőkön és a közösségi terekben is megszólítja a közönséget.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 16:07
Nemzeti Színház
A Nemzeti Színház épülete. Fotó: Teknős Miklós
A színházi világnapi eseménysorozat részeként a Duna televízióban Szilágyi Ágota színművész és Kozma András dramaturg ismertetik az idei üzenetet („Jelen kell lenned, hogy nyerj!”), amelyet Willem Dafoe, a Velencei Színházi Biennále művészeti igazgatója fogalmazott meg.

Marxtőkéje (Fotó: Nemzeti Színház)


A Nemzeti Színház legújabb bemutatója, a Marxtőkéje igazi szellemi kalandot ígér. Vidnyánszky Attila, a darab rendezője szerint az előadás nem csupán Marx szövegeinek teatralizálása, hanem egyfajta „tetemrehívás”.

Ebben az előadásban nem teatralizáljuk Marx szövegét, hanem különböző kortársi és mai szövegek segítségével gondolkodásra hívjuk a nézőt: hová vezetett mindaz, amit Marx a XIX. században megálmodott 

– hangoztatta.

A Marxot alakító főszereplő, Rátóti Zoltán mély önvizsgálattal készült a szerepre: 

Most inkább az foglalkoztat, hogy Marx esetében mi történhetett, miért lett a vallásos fiatalember felnőttként istentagadó. Elgondolkodtató ez a pálfordulás. Az viszont már egészen félelmetes, ahogy az egész világot szerette volna megváltoztatni. Olyan ez, mintha azt képzelte volna magáról, hogy Istennél nagyobb hatalom és erő birtokosa

 – hangoztatta a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész.
A színház rajongói már kezükbe vehetik a Nemzeti Magazin legfrissebb számát is. A lap olyan égető kérdésekre keresi a választ, mint a marxi eszmék mai aktualitása, a szabadság és egyenlőség ígéretének kudarca, vagy éppen III. Richárd karakterének titkai. Emellett a SzínlapON portrébeszélgetésében a Jászai Mari-díjas Katona Kingával is megismerkedhetnek az érdeklődők.


Az ünnepi események sorát március 28-án A mi kis városunk című előadás és az azt követő közönségtalálkozó koronázza meg. Thornton Wilder klasszikusa az élet legegyszerűbb, mégis legfontosabb értékeire – születésre, szerelemre, halálra – irányítja a figyelmet. 

Észrevette valaha az ember az életet, miközben leélte? 

– hangzik el a darab végén a mű máig ható üzenete. A színház különleges akcióval is készül: a nézők képeslapokat kapnak ajándékba az előadás után, amelyeken megírhatják eddig ki nem mondott „szeretet-üzeneteiket” szeretteiknek – hogy ne legyen késő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

