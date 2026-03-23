Dupla vetítéssel tisztelegnek Jean-Luc Godard előtt az Urániában

A szervezők hétfői közleménye szerint Jean-Luc Godard 1959-ben készült Kifulladásig című filmjét, a francia új hullám egyik korszaknyitó darabját 35 mm-es celluloid kópiáról vetítik. A Kifulladásig forgatását meséli el Godard stílusában, sok humorral és rengeteg filmtörténeti utalással Richard Linklater 2025-ben forgatott, négyszeres César-díjas Nouvelle vague - Az új hullám című rendezése.

Aubry Dullin és Zoey Deutch a Nouvelle Vague - Az új hullám című filmben.

A tájékoztatóban felidézték, hogy Jean-Luc Godard Kifulladásig című játékfilmje látványosan demonstrálta a "papa mozija" ellen lázadó fiatalok filmesztétikai törekvéseit, akiknek alapvető élménye volt a szabadságkeresés és a felszabadultság, a szépség és a természetesség tisztelete. A film hőse egy szabadságvágyó, sármos csibész, aki autólopásból él és a körülmények sodrában elkövetője lesz egy országúti rendőrgyilkosságnak, majd megpróbál a szerelembe menekülni, míg üldözői és sorsa utol nem érik.

A történet ötletét Francois Truffaut adta, aki társforgatókönyvíróként szerepel a stáblistán, bár a forgatókönyvről tudni kell, hogy Godard gyakran mellőzte azt a forgatáson, teret engedve a színészi improvizációnak. A főszerepet a rendező az akkor még ismeretlen Jean-Paul Belmondóra bízta. Női partnere, a Párizsban dolgozó amerikai újságírólányt alakító Jean Seberg ekkor már ismert színésznő volt.

A film által tolmácsolt életérzés megjelenítésében a két magával ragadó főhős mellett szerepet kapott a korabeli Párizs, a divat, de az elegáns autók vagy a háttérben megjelenő modern képzőművészeti alkotások, az irodalmi utalások, a villanásnyira feltűnő aktuális politikai történések is, mint Eisenhower amerikai elnök párizsi látogatása. A Kifulladásig mintaadó film lett, a kibontakozó francia új hullám egyik nyitódarabja, ma már a filmtörténet klasszikusa.

Richard Linklater amerikai rendező filmje, ami április 16-tól látható majd a magyarországi mozikban, Godard stílusában, fekete-fehérben és a hajdani stábot idéző felszabadultsággal készült, eredeti helyszíneken, az eredeti karaktereket megjelenítő fiatal színészekkel.

A két főszerepben Aubry Dullin és Zoey Deutch látható, Godard-t Guillaume Marbeck alakítja. Linklater alkotása visszarepít a késő ötvenes évek Párizsának közegébe. Ekkoriban a Cahiers du Cinéma folyóirat köréhez tartozó alkotók - köztük Francois Truffaut és Claude Chabrol - a hagyományos formákkal szakítva új filmnyelvet keresnek. A fiatal filmkritikusból rendezővé váló Jean-Luc Godard éppen az első nagyjátékfilmje, a Kifulladásig forgatását készíti elő. A helyszínek, rengeteg improvizáció, kézikamerás felvételek és merész vágások formálják filmjét.