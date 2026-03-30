Az M5 és a Duna World is levetíti az utóbbi idők egyik legmegrázóbb dokumentumfilmjét

Az M5 kulturális csatorna mutatja be március 31-én 21 órától a Sajtóvadászat című dokumentumfilmet, amely egy érzékeny és aktuális témát állít középpontba: a jobboldali újságírók munkáját érő verbális és fizikai fenyegetettség kérdését a mai magyar közéletben. Az alkotást április 2-án 22.30-tól a Duna World is sugározza.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 18:17
A Sajtóvadászat megrázó dokumentumfilm arról, hogyan válik egy politikus verbális agressziója fenyegetéssé, a fenyegetés pedig valós veszéllyé az újságírók számára Magyarországon. Személyes vallomások és sokkoló történetek mutatják meg: mikor lesz már a kérdés feltevéséből is kockázat, a tudósításból pedig veszélyzóna. 

Sajtóvadászat
A Sajtóvadászat című dokumentumfilm premiervetítése a Premier KultCaféban 2026. március 8-án Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A filmben újságírók és riporterek mesélnek arról, milyen helyzetekkel találkoztak munkájuk során: volt, amikor egy stábnak rendőri segítséggel kellett elhagynia a helyszínt, máskor a közösségi médiában érkező fenyegetések lépték át a határt. 

A Sajtóvadászat személyes történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a közélet légköre Magyar Péter hatására, és milyen helyzetekkel kell ma szembenézniük azoknak, akik a nyilvánosság előtt végzik a munkájukat.

A film központi állítása szerint a közbeszéd hangnemének eldurvulása – különösen Magyar Péter megnyilvánulásainak hatására – olyan légkört teremtett, amelyben az újságírói munka egyre kockázatosabbá válik. 

Az alkotás azt vizsgálja, miként alakul át a verbális agresszió konkrét fenyegetéssé, majd adott esetben valós veszéllyé.

Az M5 műsorán március 31-én este 9 órától, majd a Duna Worldön április 2-án 22.30-tól látható dokumentumfilm így egyszerre szolgál kordokumentumként és vitaindítóként: rávilágít arra, hogy a médiában dolgozók helyzete miként tükrözi a társadalmi és politikai folyamatok alakulását napjaink Magyarországán – közölte az MTVA.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

