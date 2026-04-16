Ariana Grande beköltözik Ben Stiller és Robert De Niro diszfunkcionális családjába

Ariana Grande nemcsak a sportarénák színpadait hódítja meg, hanem a CinemaCon-t is. A Las Vegas-i moziüzemeltetők éves konferenciáján bemutatták a „Focker In-Law” előzetesét, amelyben Grande Ben Stiller és Robert De Niro mellett mutatja meg, komikának sem utolsó – írja a Variety. Az Apádra ütök (Meet the parents) című amerikai vígjátékot – amelynek főbb szerepeiben Ben Stiller és Robert De Niro látható – 2000-ben mutatták be, mindössze 11 nap alatt behozta az árát, amivel az év egyik legsikeresebb amerikai filmje lett, 330 millió dollárt hozott világszinten. A 2014-es folytatás, a Vejedre ütök (Meet the Fockers) még ennél is jobban teljesített, 552 millió dollárt hozott. A harmadik rész, a 2010-es Utódomra ütök (Little Fockers) már nem lett akkora kasszasiker, de azért szép eredményt (310 millió dollár) ért el. 2024 végén jelentették be, hogy készül a nagy sikerű vígjátéksorozat negyedik része, melyről korábbi cikkünkben szedtünk össze mindent, ami tudható.

Jack Byrnes (Robert De Niro) remekül kijön Olivia Jones-szal (Ariana Grande), de ez nem mindenkinek tetszik (Forrás: Variety)

Az Universal Pictures bemutatta az első előzetest a moziüzemeltetőknek, amelyben Grande Stiller fiának (Skyler Gisondo) szerelmét alakítja. A vígjátéksorozat első része, az Apádra ütök arról szólt, hogy Greg Focker (Stiller) számos kínos helyzetet él át, miközben megpróbál jó benyomást tenni barátnője apjára (Robert De Niro), mielőtt megkéri a kezét.

De Niro szerint Ariana Grande a legviccesebb színésztársa

„Azt hiszem, mondhatjuk, hogy én vagyok a sorozat új De Niroja” – magyarázta Stiller egyedül a Caesar’s Palace Colosseum színpadán. A színpad széléről De Niro lépett elő, a kiállítók üdvrivalgását kiváltva. Mindketten arról beszéltek, milyen megtiszteltetés Grande-t a csapatba fogadni,

De Niro úgy fogalmazott, Grande „a legviccesebb színésztársa”, akivel valaha szerencséje volt együtt játszani,

miközben Stiller kényelmetlenül bámult a közönségre.

A 2026-os „Actors on Actors” című műsorban Adam Sandlerrel folytatott beszélgetésében Grande így jellemezte karakterét: „Stiller karaktere fiának a barátnője vagyok, akivel ő nem tud mit kezdeni, és akivel nem is tud igazán kapcsolatot teremteni. Nagyon ellenzi a jelenlétemet. És a legrosszabb az egészben – ami a karakterének egyenesen rémálom –, hogy remekül kijövök Robert De Niro karakterével, Jackkel. Ő imád engem, és a család többi tagja is azonnal elfogad.”