Minden, ami tudható az Apádra ütök negyedik részéről

Tavaly év végén jelentették be, hogy készül a nagy sikerű vígjátéksorozat negyedik része. Összeszedtünk mindent, ami eddig tudható a sikerszéria várva várt folytatásáról.

2025. 09. 14. 6:40
Greg Beckur története folytatódik Forrás: UIP
Az Apádra ütök (Meet the parents) című amerikai vígjátékot – amelynek főbb szerepeiben Ben Stiller és Robert De Niro látható – 2000-ben mutatták be, mindössze 11 nap alatt behozta az árát, amivel az év egyik legsikeresebb amerikai filmje lett, 330 millió dollárt hozott világszinten. 

Az Apádra ütök mindössze 11 nap alatt behozta az árát (Fotó: UIP)

A 2014-es folytatás, a Vejedre ütök (Meet the Fockers) még ennél is jobban teljesített, 552 millió dollárt hozott. A harmadik rész, a 2010-es Utódomra ütök (Little Fockers) már nem lett akkora kasszasiker, de azért szép eredményt (310 millió dollár) ért el. Tavaly év végén jelentették be, hogy készül a nagy sikerű vígjátéksorozat negyedik része. Lássuk, mi az, ami eddig tudható:

1. Mi a cím?

A Variety értesülései szerint

a negyedik rész hivatalos címe Focker in-Law lesz. 

Húzós...Kíváncsiak vagyunk, hogy hangzik majd ez magyar fordításban.

2. Kik térnek vissza?
Ami biztos, hogy Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner és Owen Wilson visszatérnek, de még nem tudni, hogy Barbra Streisand és Dustin Hoffman, akik az előző két filmben Greg szüleit játszották, szerepelnek-e a filmben. A 83 éves Streisand korábban már beszélt arról, hogy kevesebb fizetést kapott, mint társai, ami a tárgyalások során problémát jelenthet.

Istenem, rengeteg pénzt kell fizetniük nekem, mert nem kaptam annyit, mint a többiek, és ezért dühös vagyok 

– mondta júniusban a Variety magazinnak. „Abban az időben a nők kevesebb fizetést kaptak, mint a férfiak. A Universal vezetője akkor Ron Meyer volt, és ő tényleg küldött nekem egy bónusz csekket. Nagyon kedves volt tőle” – tette hozzá.

Ahogy azt már az újhullámos folytatásoknál megszokhattuk, egy-egy híresség is feltűnik cameo szerepekben, már tudható, hogy a negyedik részben 

Ariana Grande is csatlakozik a szereplőgárdához.

Stiller, anélkül, hogy túl sokat elárult volna, dicsérte Grande alakítását. „Nem beszélhetek túl sokat a filmről, de a karakter, akit játszik, nagyon-nagyon vicces, és ő lesz az új film motorja. Szóval izgalmas lesz – mondta a színész júniusban a Today show-ban. „A jelenetek fele, amikben vele játszom, éneklős jelenetek lesznek” – tette hozzá mosolyogva De Niro ugyanebben a műsorban.

Henry Fockert, Greg és Pam Focker fiát az új Superman-filmből ismert Skyler Gisondo alakítja, feleségét pedig Ariana Grande.

3. Miért most?
Júniusban az Apádra ütök 25. évfordulóján a Tribeca Fesztiválon Stiller elmondta, hogy azért tértek vissza a franchise-hoz, mert végre találtak egy „természetes okot” erre.

Az ötlet onnan jött, hogy ugyanannyi idős vagyok, mint Bob volt, amikor az első filmet forgattuk

– mondta Stiller, hozzátéve: „olyan volt, mint az első film tükörképe, ahol az egyik gyerekem azon gondolkodik, hogy bemutassa-e a párját a családnak.” De Niro így nyilatkozott: „A forgatókönyv nagyon szórakoztató. Alig várom, hogy belekezdjek.”

4. Mi a sztori?

Henry, Greg és Pam Focker fia, családi zűrzavarral szembesül, amikor úgy dönt, hogy feleségül vesz egy akaratos nőt, aki látszólag egyáltalán nem illik hozzá.
5. Mikor kerül a mozikba?

A Focker In-Law 2026. november 25-én kerül a mozikba.

 

