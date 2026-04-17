Erika Eleniak visszatér az új Baywatch-sorozatba

Újra a homokra lép Erika Eleniak: a kilencvenes évek ikonja ismét eljátssza Shauni McClain karakterét a Baywatch készülő rebootjában. Kevesen tudják azonban, hogy a színésznő karjait a valóságban tetoválások borítják – ezeket a forgatás kedvéért most ideiglenesen elfedték.

Erika Eleniak egy díjátadón Los Angelesben, 2026. január 17-én. Fotó: Paul Archuleta/Getty Images

Visszatér a Baywatch

A 56 éves Erika Eleniakot a napokban kapták lencsevégre a díszletek között, ahol karjai teljesen tetoválásmentesnek tűntek. A színésznőt a valóságban feltűnő, részletgazdag minták díszítik, ám ezek, úgy látszik, nem passzolnak Shauni McClain karakteréhez, ezért a forgatás idejére eltüntették azokat – írja a Page Six.

A színésznő 1989 és 1992 között szerepelt a sorozat első két évadában, majd a harmadik szezon elején távozott.

Az eredeti széria olyan színészeket tett világsztárrá, mint David Hasselhoff, Carmen Electra, Pamela Anderson vagy Jason Momoa.

A Baywatch 30. évfordulója alkalmából, 2019-ben Erika Eleniak elmondta, hogy tudatos döntés volt a távozása: a filmes karrierjére akart koncentrálni. A Mercury Newsnak úgy fogalmazott, jókor lépett ki, hiszen a búcsúja egybeesett C.J. Parker – Pamela Anderson karakterének – bemutatásával, ami végül hatalmas sikert hozott a sorozatnak.

Erika Eleniak az After Baywatch: Moment in the Sun premierjén, 2024. augusztus 26-án, Santa Monicában. Fotó: Gilbert Flores/Getty Images

Az elmúlt években a színésznő a nyilvánosságtól távol élt, Kanadában lakik férjével és lányával, most azonban a reboot kedvéért kivételt tett, és ismét kamera elé állt. A történet szerint Shauni időközben Santa Monica városi tanácsának tagja lett, és visszatér a partra, hogy segítsen elindítani az éves „Beach Games” eseményt.

A produkció más ismerős arcokat is visszahoz: David Chokachi ismét Cody Madison szerepében tér vissza.

David Chokachi részt vesz a „Baywatch” castingján, 2026. február 18-án. Fotó: Paul Archuleta/Getty Images

Az új generációt mások mellett Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck és Livvy Dunne képviseli. A tervek szerint az új Baywatch a 2026–2027-es tévés évadban debütál a Fox műsorán.

Borítókép: Erika Eleniak pincérnői ruhában az 1994-es „Chasers” című film egyik jelenetében (Forrás: Morgan Creek/Getty Images)