Erika Eleniak visszatér az új Baywatch-sorozatba

Újra a homokra lép Erika Eleniak: a kilencvenes évek ikonja ismét eljátssza Shauni McClain karakterét a Baywatch készülő rebootjában. Kevesen tudják azonban, hogy a színésznő karjait a valóságban tetoválások borítják – ezeket a forgatás kedvéért most ideiglenesen elfedték.
Visszatér a Baywatch
A 56 éves Erika Eleniakot a napokban kapták lencsevégre a díszletek között, ahol karjai teljesen tetoválásmentesnek tűntek. A színésznőt a valóságban feltűnő, részletgazdag minták díszítik, ám ezek, úgy látszik, nem passzolnak Shauni McClain karakteréhez, ezért a forgatás idejére eltüntették azokat – írja a Page Six.
A színésznő 1989 és 1992 között szerepelt a sorozat első két évadában, majd a harmadik szezon elején távozott.
Az eredeti széria olyan színészeket tett világsztárrá, mint David Hasselhoff, Carmen Electra, Pamela Anderson vagy Jason Momoa.
A Baywatch 30. évfordulója alkalmából, 2019-ben Erika Eleniak elmondta, hogy tudatos döntés volt a távozása: a filmes karrierjére akart koncentrálni. A Mercury Newsnak úgy fogalmazott, jókor lépett ki, hiszen a búcsúja egybeesett C.J. Parker – Pamela Anderson karakterének – bemutatásával, ami végül hatalmas sikert hozott a sorozatnak.
Az elmúlt években a színésznő a nyilvánosságtól távol élt, Kanadában lakik férjével és lányával, most azonban a reboot kedvéért kivételt tett, és ismét kamera elé állt. A történet szerint Shauni időközben Santa Monica városi tanácsának tagja lett, és visszatér a partra, hogy segítsen elindítani az éves „Beach Games” eseményt.
A produkció más ismerős arcokat is visszahoz: David Chokachi ismét Cody Madison szerepében tér vissza.
Az új generációt mások mellett Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck és Livvy Dunne képviseli. A tervek szerint az új Baywatch a 2026–2027-es tévés évadban debütál a Fox műsorán.
Borítókép: Erika Eleniak pincérnői ruhában az 1994-es „Chasers” című film egyik jelenetében (Forrás: Morgan Creek/Getty Images)
