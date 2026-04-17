Elhunyt a legendás magyar operatőr

Szilágyi Virgil a pályafutása során többek között az 1976-os Isten malmai és az 1986-os Átok és szerelem című alkotások fényképezésével a magyar televíziós filmgyártás egyik legmeghatározóbb operatőrévé vált.

Szilágyi Virgil operatőr a kamera mögött a parlamentben a plenáris ülés közvetítésekor 1980-ban. Fotó: Fortepan

Az operatőr nevéhez számos dokumentumfilm is fűződik

Szilágyi Virgil 1931. november 26-án született Budapesten. 1957-ben kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, ahol először a híradónál, világosítóként és segédoperatőrként sajátította el a televíziós szakma alapjait. 1962-ben kameramanként közreműködött a Menekülés a börtönbe című alkotásban, a Magyar Televízió első cannes-i nagydíjas tévéjátékában, amelyet Mihályfi Imre rendezett.

1965-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett operatőri diplomát.

Több mint 130 televíziós játékfilmet, tévéjátékot, száznál több dokumentum- és ismeretterjesztő filmet, számtalan zenei, szórakoztató és tudományos filmet, valamint műsort készített.

Szilágyi Virgil pályafutását 1996-ban Balázs Béla-díjjal, 1999-ben az Eiben István-díjjal, 2021-ben pedig Kovács László–Zsigmond Vilmos-életműdíjjal ismerték el. Több mint húsz elnöki nívódíjban is részesült. A Magyar Operatőrök Társaságának vezetőségi tagja volt.