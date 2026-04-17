Visszatér a Star Wars, itt A mandalóri és Grogu végső előzetese + videó

A 2019-es, megosztó fogadtatású Skywalker kora óta A mandalóri és Grogu lesz az első Star Wars-film, amely moziba kerül. Pedro Pascal fejvadásza és zöld társa eddig a Disney+ sorozatában tűnt fel, a most bemutatott, a CinemaConon levetített végső előzetes alapján azonban a nagyvásznas kaland jóval epikusabbnak és sűrűbbnek ígérkezik.

A CinemaCon színpadán a rendező, Jon Favreau arról beszélt, hogy a Star Wars miatt szeretett bele a moziba, és reméli, ez az élmény az új nézőkhöz is eljut majd. Kiemelte, hogy Grogu, vagyis „Bébi Yoda” a filmen keresztül új közönséget is meghódíthat, miközben a látottak alapján az alkotás egyszerre lesz látványos és akciódús – írja a Variety.

Jon Favreau amerikai rendező beszél A mandalóri és Grogu című filmjéről (Fotó: AFP/Valerie Macon)

A mandalóri és Grogu trailere után a CinemaConon

a film első 17 percét is levetítették.

Az alkotás a Disney+ sorozat három évada után viszi először mozivászonra a párost. Mando és Grogu ezúttal egy nagyszabású küldetésben vesznek részt, amelyben az Új Köztársaság oldalán lépnek fel a Birodalom maradványai ellen.

A szereplőgárdát Sigourney Weaver és Jeremy Allen White erősíti,

a film pedig május 21-én érkezik a magyar mozikba.

Borítókép: Jelenet a A mandalóri című sorozatból (Fotó: AFP)