Visszatér a Star Wars, itt A mandalóri és Grogu végső előzetese + videó

A 2019-es, megosztó fogadtatású Skywalker kora óta A mandalóri és Grogu lesz az első Star Wars-film, amely moziba kerül. Pedro Pascal fejvadásza és zöld társa eddig a Disney+ sorozatában tűnt fel, a most bemutatott, a CinemaConon levetített végső előzetes alapján azonban a nagyvásznas kaland jóval epikusabbnak és sűrűbbnek ígérkezik.
A CinemaCon színpadán a rendező, Jon Favreau arról beszélt, hogy a Star Wars miatt szeretett bele a moziba, és reméli, ez az élmény az új nézőkhöz is eljut majd. Kiemelte, hogy Grogu, vagyis „Bébi Yoda” a filmen keresztül új közönséget is meghódíthat, miközben a látottak alapján az alkotás egyszerre lesz látványos és akciódús – írja a Variety.
A mandalóri és Grogu trailere után a CinemaConon
a film első 17 percét is levetítették.
Az alkotás a Disney+ sorozat három évada után viszi először mozivászonra a párost. Mando és Grogu ezúttal egy nagyszabású küldetésben vesznek részt, amelyben az Új Köztársaság oldalán lépnek fel a Birodalom maradványai ellen.
A szereplőgárdát Sigourney Weaver és Jeremy Allen White erősíti,
a film pedig május 21-én érkezik a magyar mozikba.
Borítókép: Jelenet a A mandalóri című sorozatból (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!