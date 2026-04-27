Ünnepel a Napút: tízéves az online folyóirat
Tízéves fennállását ünnepli a Napút Online, az a különleges szellemi műhely, amely a magyar irodalmi és kulturális élet egyik legszínesebb, legsokoldalúbb digitális fórumává vált az elmúlt évtizedben. A jubileum egy következetesen épített közösségi és alkotói tér bizonyítéka: a portál ma már 68 rovatban, több mint hétezer publikációval szolgálja olvasóit nap mint nap friss tartalommal. Ezt a jubileumot szeretné megünnepelni a Napút szerkesztősége, amikor ma 17.30-kor a Petőfi Irodalmi Múzeumba invitálja olvasóit, barátait és az érdeklődőket. Az est házigazdája a főszerkesztő Szondi György, az estvezető Pozsgai Zsolt, az internetes folyóiratot Brátán Vera mutatja be. Közönség elé lépnek a szerkesztők és több szerző, néhányan videófelvételen. Közreműködik Horváth Kornél és Szokolay Dongó Balázs.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!