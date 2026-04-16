Hivatalos: jön a Top Gun 3.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 20:20
Tom Cruise visszatér Maverick szerepében Fotó: Paramount Pictures / Scott Garfield
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Paramount Pictures a Las Vegas-i CinemaCon rendezvényen hivatalosan is megerősítette, megkezdődött a Top Gun harmadik részének előkészítése, amelyben Tom Cruise ismét eljátssza Pete „Maverick” Mitchell szerepét, a produceri feladatokat pedig továbbra is Jerry Bruckheimer látja el – írja a Variety.

Fotó: Paramount

A folytatásról már 2024-ben érkeztek hírek, amikor nyilvánosságra került, hogy Ehren Kruger dolgozik a forgatókönyvön, aki korábban Eric Warren Singerrel és Christopher McQuarrie-vel közösen jegyezte a Top Gun: Maverick szkriptjét. A rendező személyéről egyelőre nem közöltek új információt, noha Joseph Kosinski 2022-ben jelentős kritikai és közönségsikert aratott a második résszel. A cikkben arról is írnak, hogy a Top Gun: Maverick a világjárvány utáni időszak egyik legnagyobb mozis sikertörténetévé vált, hiszen akkor került a mozikba, amikor számos filmszínház még zárva tartott vagy korlátozott kapacitással működött, ennek ellenére világszerte mintegy 1,5 milliárd dolláros bevételt ért el a 170 millió dolláros gyártási költséggel szemben.

A harmadik rész cselekményéről egyelőre nem árultak el részleteket.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
