Hivatalos: jön a Top Gun 3.

A Paramount Pictures a Las Vegas-i CinemaCon rendezvényen hivatalosan is megerősítette, megkezdődött a Top Gun harmadik részének előkészítése, amelyben Tom Cruise ismét eljátssza Pete „Maverick” Mitchell szerepét, a produceri feladatokat pedig továbbra is Jerry Bruckheimer látja el – írja a Variety.

A folytatásról már 2024-ben érkeztek hírek, amikor nyilvánosságra került, hogy Ehren Kruger dolgozik a forgatókönyvön, aki korábban Eric Warren Singerrel és Christopher McQuarrie-vel közösen jegyezte a Top Gun: Maverick szkriptjét. A rendező személyéről egyelőre nem közöltek új információt, noha Joseph Kosinski 2022-ben jelentős kritikai és közönségsikert aratott a második résszel. A cikkben arról is írnak, hogy a Top Gun: Maverick a világjárvány utáni időszak egyik legnagyobb mozis sikertörténetévé vált, hiszen akkor került a mozikba, amikor számos filmszínház még zárva tartott vagy korlátozott kapacitással működött, ennek ellenére világszerte mintegy 1,5 milliárd dolláros bevételt ért el a 170 millió dolláros gyártási költséggel szemben.

A harmadik rész cselekményéről egyelőre nem árultak el részleteket.