A globális válság ellenére rekordot döntött a légi közlekedési óriás

A 2025-ös Dubai Airshow során az Emirates további jelentős flottabővítést jelentett be: 65 Boeing 777-9 és további 8 A350-900 beszerzéséről írt alá megállapodást, összesen 41,4 milliárd dollár listaár-értékben. A légitársaság rendelésállománya jelenleg 367 repülőgépet tartalmaz, köztük Boeing 777X, Boeing 787 és Boeing 777F típusokat, 2038-ig ütemezett átadásokkal.

Az üzemanyag- és munkaerőköltségek továbbra is a legnagyobb kiadási tételek közé tartoztak, ugyanakkor – még az iráni konfliktus előtti – az alacsonyabb átlagos kerozinárak miatt az üzemanyagköltség enyhén, 8,5 milliárd dollárra csökkent. Az üzemanyag a teljes működési költség 29 százalékát tette ki az előző évi 31 százalékkal szemben.

Az erős keresletnek és a prémium termékek iránti stabil érdeklődésnek köszönhetően az Emirates történetének legjobb adózás utáni eredményét érte el 5,4 milliárd dollárral, amely 15 százalékos nettó nyereséghányadot jelent.

az év során 53,2 millió utast szállított, az utasülés-kihasználtság pedig 78,4 százalék volt.

Tovább folytatódott az 5 milliárd dolláros kabinmodernizációs program is: eddig 91 repülőgép teljes belső felújítása készült el, köztük a Prémium Turistaosztály bevezetésével. A légitársaság emellett új pilótaképző központot nyitott, valamint megkezdte az Emirates Cabin Crew Village fejlesztésének előkészítését, amely később 12 ezer légiutas-kísérő elhelyezését biztosítja majd.

Az áruszállítási üzletág, az Emirates SkyCargo szintén erős évet zárt: a társaság 2,4 millió tonna árut továbbított, ami 3 százalékos növekedést jelent. Öt új Boeing 777F átvétele révén a cargokapacitás 13 százalékkal bővült. A részleg bevétele 4,4 milliárd dollár volt, ami a teljes Emirates-bevétel 12 százalékát adta. A SkyCargo hálózata Bangkok, Budapest, Liège és Tokió Narita bevonásával már 44 teherszállító célállomást fed le – írja az Airportal.