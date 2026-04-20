Will Ferrell, Hollywood nagy nevettetője már harminc éve megjósolta a filmvilág legnagyobb válságát

Molly Shannon, a Saturday Night Live (SNL) egykori sztárja nemrégiben felfedte, hogy kollégája és közeli barátja, Will Ferrell már a kilencvenes évek közepén borús jövőképet festett a színészi szakma sorsáról.

Munkatársunktól
Forrás: Variety2026. 04. 20. 8:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Shannon a Jimmy Kimmel Live! című műsorban vendégeskedve idézte fel közös pályafutásuk korai szakaszát. Elmondása szerint a ’90-es években, amikor mindketten csatlakoztak az SNL stábjához, ő maga euforikus hangulatban volt az új munkalehetőség miatt. Will Ferrell azonban meglepően komor megjegyzést tett egy beszélgetésük során – számolt be róla a Variety.com.

Molly Shannon és Will Ferrell (Fotó: NBC/Courtesy Everett Collectio)

A színésznő visszaemlékezése szerint Ferrell már akkor, mintegy 30 évvel ezelőtt kijelentette: nem hiszi, hogy a színészi hivatás hosszú távon fenntartható marad az emberek számára.

Szerintem a színészeket végül robotok fogják felváltani, és többé nem lesz szükség hús-vér előadókra

– idézte Shannon Ferrell szavait.

Shannon akkoriban nevetve utasította el a feltételezést, és „őrültnek” nevezte kollégáját a sötét jóslat miatt. Ma azonban, a mesterséges intelligencia (AI) rohamos térnyerése és a digitális hasonmások körül kialakult iparági viták tükrében, Ferrell szavai látnoki erejűnek bizonyultak.

A történet felelevenítése nem véletlen: Hollywood jelenleg is küzd az AI szabályozásának kérdéseivel. A forgatókönyvírói és színészsztrájkok egyik központi eleme éppen az előadók digitális védelme volt a mesterséges intelligenciával szemben. 

Olyan sztárok, mint Scarlett Johansson vagy Cate Blanchett, több száz más kreatív szakemberrel együtt emelték fel szavukat a technológiai óriáscégek térnyerése ellen, „lopásnak” nevezve a művészek munkájának engedély nélküli AI-felhasználását.

Shannon hozzátette, hogy bár ma már Ferrellel közösen tudnak nevetni a régi beszélgetésen, a komikus „sötét” jóslata mára a filmipar egyik legégetőbb valóságává vált. A két színész barátsága egyébként még az SNL előtti időkre nyúlik vissza: először egy Los Angeles-i kávézóban találkoztak, ahol Shannon pincérnőként dolgozott, mielőtt mindketten világhírűvé váltak volna.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.