Will Ferrell, Hollywood nagy nevettetője már harminc éve megjósolta a filmvilág legnagyobb válságát

Shannon a Jimmy Kimmel Live! című műsorban vendégeskedve idézte fel közös pályafutásuk korai szakaszát. Elmondása szerint a ’90-es években, amikor mindketten csatlakoztak az SNL stábjához, ő maga euforikus hangulatban volt az új munkalehetőség miatt. Will Ferrell azonban meglepően komor megjegyzést tett egy beszélgetésük során – számolt be róla a Variety.com.

A színésznő visszaemlékezése szerint Ferrell már akkor, mintegy 30 évvel ezelőtt kijelentette: nem hiszi, hogy a színészi hivatás hosszú távon fenntartható marad az emberek számára.

Szerintem a színészeket végül robotok fogják felváltani, és többé nem lesz szükség hús-vér előadókra

– idézte Shannon Ferrell szavait.

Shannon akkoriban nevetve utasította el a feltételezést, és „őrültnek” nevezte kollégáját a sötét jóslat miatt. Ma azonban, a mesterséges intelligencia (AI) rohamos térnyerése és a digitális hasonmások körül kialakult iparági viták tükrében, Ferrell szavai látnoki erejűnek bizonyultak.

A történet felelevenítése nem véletlen: Hollywood jelenleg is küzd az AI szabályozásának kérdéseivel. A forgatókönyvírói és színészsztrájkok egyik központi eleme éppen az előadók digitális védelme volt a mesterséges intelligenciával szemben.

Olyan sztárok, mint Scarlett Johansson vagy Cate Blanchett, több száz más kreatív szakemberrel együtt emelték fel szavukat a technológiai óriáscégek térnyerése ellen, „lopásnak” nevezve a művészek munkájának engedély nélküli AI-felhasználását.

Shannon hozzátette, hogy bár ma már Ferrellel közösen tudnak nevetni a régi beszélgetésen, a komikus „sötét” jóslata mára a filmipar egyik legégetőbb valóságává vált. A két színész barátsága egyébként még az SNL előtti időkre nyúlik vissza: először egy Los Angeles-i kávézóban találkoztak, ahol Shannon pincérnőként dolgozott, mielőtt mindketten világhírűvé váltak volna.