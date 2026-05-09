Opera kisgyerekeknek: megnéztük A Szépség és a Szörnyeteg keleti környezetbe helyezett meseoperáját

Különleges ősbemutató helyszíne május 9-én az Opera Eiffel Műhelyháza, ahol Tóth Péter és Mechler Anna A Szépség és a Szörnyeteg című egyfelvonásos meseoperája elevenedik meg. Az előadás eltér a sokak által ismert Disney-történettől, hiszen Damaszkusz környékére helyezi a sztorit. Azonban nemcsak ezért más, hanem azért is, mivel a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának hetven tagja közreműködésével valósul meg a produkció, ezáltal javarészt gyerekek hozzák közelebb az opera világát a főleg ovisoknak szánt darabban.

Kató Lenke
2026. 05. 09. 12:33
Jelenet A Szépség és a Szörnyeteg című meseoperából Fotó: Polyák Attila
A produkció célközönsége elsősorban az óvodás korosztály, akik számára az 55 perces időtartam ideális, hogy fenntartsa a figyelmet anélkül, hogy elfáradnának. Toronykőy Attila vallja, hogy a gyerekeknek szánt előadásokban a gonoszságot is másként kell ábrázolni: direkt azért úgy készítünk el egy gyerekdarabot, […] hogy ami szörnyű, az se legyen annyira szörnyű, mint a való életben. Mert nem az a cél, hogy elrettentsük a gyerekeket, hanem pont az, hogy egy kicsit lágyítsuk azt, ami a világban gonosz.

A darab talán legfontosabb üzenete, hogy kerüljük el az elhamarkodott ítélkezést. A történet rávilágít, hogy a belső lelkület értékesebb a külsőségeknél, és ez a felismerés hozza el a megváltást a Szörnyeteg számára is. 

– A tanulságot levonva: hogyha az egész embert szeretnénk megismerni, és az egész embernek a belső tulajdonságait, akkor a Jóisten a külsőt is megváltoztatja, és így az az ember, akit megszeretünk, szép lesz a számunkra mindenféleképpen – foglalta össze a mese mondanivalóját Toronykőy Attila.

A kisgyerekek A Szépség és a Szörnyeteg révén pedig nemcsak egy látványos előadást kaphatnak, hanem egy lehetőséget arra, hogy megismerjék az opera műfaj szépségeit, ami akár odáig is elvezethet, hogy a jövőben lelkes rajongói legyenek ennek a csodálatos műfajnak.

 

