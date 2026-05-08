Harmincöt év után tér vissza a színpadra a legendás magyar balettművész

Hófehérke a Budapesti Operettszínház színpadán (Fotó: Csillag Pál)

Sok technika, kevesebb egyéniség

– Hogyan látja a mai fiatal balettgenerációt?

– Technikailag egészen elképesztő a fejlődés. Az átlagos színvonal sokkal magasabb, mint az én időmben volt. Ugyanakkor hiányolom az egyéniségeket. Régen a közönség ismerte a nagy szólistákat: Keveházi Gábort, Szakály Györgyöt, Róna Viktort, Orosz Adélt vagy Fülöp Viktort. Ma sokszor megnéz az ember egy előadást, elámul a technikán, de öt perc múlva nem emlékszik arra, kit látott. Hiányzik az a művészi kisugárzás, amit hazavisz magával a néző.

– Mi ennek az oka?

– A rohanás. Sok az előadás, kevés a próbaidő, a hangsúly a technikai teljesítésre kerül. Régen egy főszerepet hónapokig érleltünk.

Ma mindent nagyon gyorsan kell megtanulni. Ez a rendszer kevésbé kedvez az egyéniség kibontakozásának.

– Pályája során táncosként, koreográfusként és igazgatóként is maradandót alkotott. Melyik állt legközelebb önhöz?

– Mindig az, amit éppen csináltam. Táncosként fantasztikus időszakot éltem meg. Moszkvában évfolyamelsőként végeztem, kiváló mesterektől tanultam, és a világ legjobb színpadain léphettem fel. Élveztem a technikai tudásomat, hogy magasabbra ugrottam, többet forogtam, hajlékonyabb voltam, mint sokan mások. Az életcélom az volt, hogy az Operaház szólistája legyek. Arról, hogy New Yorkban sztárvendégnek hívnak a Metropolitan Operába vagy Tokióban aranyérmet nyerek a nemzetközi versenyen, nem is álmodtam. Amikor abbahagytam, igazgató lettem, és az előadás végén a nézőtérről láttam a sikert, ugyanazt az elégedettséget éreztem. Soha nem maradt bennem hiányérzet. A sors nagyon kegyes volt hozzám. Koreografálni szinte véletlenül kezdtem el, aztán kiderült, hogy működik.