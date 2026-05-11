Anyáról lányára öröklődik a fájdalom az Akváriumban

Nina Plavanjac generációjának egyik legizgalmasabb hangja. Nem véletlen, hogy művei rangos díjakat nyernek és egyre nagyobb figyelmet kapnak a régió színházi világában.

Az Akvárium egyszerre személyes és társadalmi dráma: miközben egy konkrét anya–lánya viszonyt mutat meg, valójában mindannyiunk családi örökségéről beszél.

Az előadás után pedig nehéz azonnal megszólalni. Az ember inkább hallgatna. Talán mert felismeri benne saját családjának mondatait, elhallgatásait, örökölt mintáit. Az Akvárium nem ad könnyű feloldozást, de pontosan ettől válik felkavaró és fájdalmasan ismerős drámává.