színikritikaszabadkai népszínháztranszgenerációs traumaanya-lánya kapcsolatcsaládi drámaMITEM fesztivál

Anyáról lányára öröklődik a fájdalom az Akváriumban

A Szabadkai Népszínház az Akvárium című előadással érkezett a Nemzeti Színházban megrendezett 13. MITEM fesztiválra. A darab az anya-lánya kapcsolatok láthatatlan rétegeit, a családban továbbadott mintákat és a transzgenerációs traumák működését vizsgálja lélektani pontossággal. Nina Plavanjac rendezése egyszerre intim családi dráma és fájdalmasan ismerős lenyomata annak, hogyan öröklődnek tovább a női sorsok generációról generációra.

Petrovics Gabriella
2026. 05. 11. 5:35
Jelenet az Akvárium című drámából Fotó: Eöri Szabó Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nina Plavanjac generációjának egyik legizgalmasabb hangja. Nem véletlen, hogy művei rangos díjakat nyernek és egyre nagyobb figyelmet kapnak a régió színházi világában. 

Az Akvárium egyszerre személyes és társadalmi dráma: miközben egy konkrét anya–lánya viszonyt mutat meg, valójában mindannyiunk családi örökségéről beszél.

Az előadás után pedig nehéz azonnal megszólalni. Az ember inkább hallgatna. Talán mert felismeri benne saját családjának mondatait, elhallgatásait, örökölt mintáit. Az Akvárium nem ad könnyű feloldozást, de pontosan ettől válik felkavaró és fájdalmasan ismerős drámává.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu