Scherer Pétermargitszigetemlékhely

Emlékhelyet kaphat Scherer Péter a Margit-szigeten

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A fővárosi Fidesz-KDNP frakció hivatalos előterjesztésben kezdeményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés állítson méltó emléket a közelmúltban, 64 éves korában váratlanul elhunyt Jászai Mari-díjas színművésznek, Scherer Péternek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 19. 15:29
Fotó: MTI/Cseke Csilla
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Scherer Pétert különleges kapcsolat fűzte a Margit-szigethez

A helyszínválasztás nem véletlen: a színművészt mély és bensőséges kapcsolat fűzte a fővároshoz, és különösen a Margit-szigethez. Halála előtt nem sokkal a közösségi médiában mutatott be két különleges platánfát, amelyek – mint elmondta – Ovidius nyomán Philémón és Baukisz ókori történetére emlékeztették őt. A mitológiai idős házaspárt tiszta szívű vendégszeretetük jutalmaként az istenek egymás mellett álló, egymásba fonódó fákká változtatták életük végén. Ez a személyes kötődés mára sajátos kulturális és szimbolikus jelentőséggel ruházta fel a helyszínt.

A Fővárosi Közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat elfogadásával a Margit-sziget egy olyan új emlékhellyel gazdagodhat, amely egyszerre hajt fejet egy rendkívüli művész életműve előtt, és erősíti Budapest kulturális emlékezetét.


 


 

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