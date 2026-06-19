Emlékhelyet kaphat Scherer Péter a Margit-szigeten

Scherer Pétert különleges kapcsolat fűzte a Margit-szigethez

A helyszínválasztás nem véletlen: a színművészt mély és bensőséges kapcsolat fűzte a fővároshoz, és különösen a Margit-szigethez. Halála előtt nem sokkal a közösségi médiában mutatott be két különleges platánfát, amelyek – mint elmondta – Ovidius nyomán Philémón és Baukisz ókori történetére emlékeztették őt. A mitológiai idős házaspárt tiszta szívű vendégszeretetük jutalmaként az istenek egymás mellett álló, egymásba fonódó fákká változtatták életük végén. Ez a személyes kötődés mára sajátos kulturális és szimbolikus jelentőséggel ruházta fel a helyszínt.

A Fővárosi Közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat elfogadásával a Margit-sziget egy olyan új emlékhellyel gazdagodhat, amely egyszerre hajt fejet egy rendkívüli művész életműve előtt, és erősíti Budapest kulturális emlékezetét.