A magyar zenei élet büszkesége, hogy otthont adhatott a nemzetközi rangú eseménynek: átadták a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny különdíjait

A Kossuth-díjas magyar opera-énekesnő köszönetet mondott a zsűrinek, az Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszernek, Batta Andrásnak és Farkas Gábornak, valamint a stábnak a rendezvényért, mint fogalmazott:

ezt csak együtt, közösségben lehet véghez vinni.

A Zeneakadémia 75 ezer euró összdíjazású, a magyar állam támogatásával megrendezett, 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenye 80 résztvevővel kezdődött el múlt hétfőn. A nemzetközi zsűriben Marton Éva elnökletével Miguel Lerín spanyol művészeti menedzser; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting directora; Anatoli Goussev ukrajnai születésű, Olaszországban élő tenor, énekmester; Vittorio Terranova olasz tenor; Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 2021-es verseny Marton Éva-különdíjasa; Dmitrij Vdovin, a Bolsoj Színház ifjúsági operaprogramjának igazgatója; valamint Meláth Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója foglalt helyet.