A magyar zenei élet büszkesége, hogy otthont adhatott a nemzetközi rangú eseménynek: átadták a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny különdíjait

A Kossuth-díjas magyar opera-énekesnő köszönetet mondott a zsűrinek, az Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszernek, Batta Andrásnak és Farkas Gábornak, valamint a stábnak a rendezvényért, mint fogalmazott:
ezt csak együtt, közösségben lehet véghez vinni.
A Zeneakadémia 75 ezer euró összdíjazású, a magyar állam támogatásával megrendezett, 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenye 80 résztvevővel kezdődött el múlt hétfőn. A nemzetközi zsűriben Marton Éva elnökletével Miguel Lerín spanyol művészeti menedzser; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting directora; Anatoli Goussev ukrajnai születésű, Olaszországban élő tenor, énekmester; Vittorio Terranova olasz tenor; Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 2021-es verseny Marton Éva-különdíjasa; Dmitrij Vdovin, a Bolsoj Színház ifjúsági operaprogramjának igazgatója; valamint Meláth Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója foglalt helyet.
A Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt 2014-ben rendezték meg először a Zeneakadémián, azóta a fiatal operaénekesek egyik fontos nemzetközi megmérettetésévé vált. A versenyre a világ minden tájáról jelentkeznek pályájuk elején járó énekesek, akik a nemzetközi operaszínpadok meghatározó szakemberei előtt mutathatják meg tudásukat. A megmérettetés névadója és zsűrielnöke Marton Éva Kossuth-díjas, világhírű magyar szoprán, aki pályája során a világ legjelentősebb operaházaiban és fesztiváljain lépett fel. A verseny egyik célja, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek a nemzetközi bemutatkozásra, és kapcsolatot teremtsen közöttük az operajátszás meghatározó képviselőivel.
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