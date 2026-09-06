Mindent vitt az orosz szoprán a Zeneakadémián
Valentina Pravdina kapta a 30 ezer euróval járó első díjat a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenyének szombat esti döntőjén, és ő vehette át az ötezer eurós különdíjat egy Liszt-dal legjobb előadásáért, valamint a közönségdíjat is. A 20 ezer euróval járó második helyen Kim Seokjun koreai basszus végzett, a 10 ezer eurós harmadik díjat pedig Arpi Sinanyan örmény szoprán érdemelte ki. Marton Éva személyes különdíját, amely 10 ezer euróval jár, Tata Razmadze grúz szoprán vehette át.
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