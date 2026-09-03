Budapest Borfesztivál: három és fél évtizede közös szenvedélyünk a bor
A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra egyik meghatározó ünnepe és találkozási pontja. Szeptember 9–12. között ismét megtelnek a Budavári Palota teraszai borászokkal, borkedvelőkkel, ismerősökkel és barátokkal. A jubileumi rendezvény több mint ezer borral és pezsgővel, új programokkal, nemzetközi kitekintéssel, gasztronómiával és esti koncertekkel várja a látogatókat.
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