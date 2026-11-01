A jobboldal több mint pártpolitika – Lipták Tamás új kötete a szellemi megújulás lehetőségeiről

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A jobboldaliság túlmutat a pártpolitikán, megújulásához pedig saját szellemi alapjait is újra fel kell fedeznie. Lipták Tamás A jobboldal visszafoglalása című új kötetében az önálló útkeresés, a belső viták és a közös értékek mentén kibontakozó együttműködés lehetőségeit vizsgálja.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 01. 17:30
A jobboldal több mint pártpolitika – Lipták Tamás új kötete a szellemi megújulás lehetőségeiről
Forrás: Facebook/L. Tamás Pál
Lipták Tamás, jobboldali újságíró
Fotó: Facebook/L. Tamás Pál újságíró

A 2010 utáni másfél évtizedben a jobboldali viszonyok tovább formálódtak: voltak, akik kitartottak a Fidesz mellett, mások időközben váltak a kormánypárt támogatóivá, megint mások megőrizték pártpolitikától független jobboldali identitásukat. Ezen utóbbi körhöz tartozik Lipták Tamás jobboldali publicista, a Magyar Jelen újságírója, aki a 2026-os parlamenti választásokkal beállt fordulatban látja az új lehetőséget arra, hogy a jobboldal megtisztuljon és pártpolitikai kötődéseken túl is újrafogalmazza önmagát. A jobboldal visszafoglalása című kötete tizennégy írásait tartalmazza, amelyeket a választások óta eltelt félévben írt a jobboldal előtt megjelenő új kihívásokra reagálva. Írásaiban az aktuálpolitikai kérdések adják a kiindulási alapot, amelyekre mer szellemi, ideológikus szinten válaszokat megfogalmazni, úgy, hogy közben nem válik elvonttá. 

Olyan kérdéseket vizsgál, mint hogy miként határozhatja meg önmagát a jobboldal a baloldal elvárásaitól függetlenül, és hogyan újulhat meg saját értékei mentén. Foglalkozik a különböző jobboldali irányzatok együttműködésére épülő „mozaikjobboldal” lehetőségeivel, hangsúlyozva, hogy a közös alapok vállalása teret engedhet az érdemi belső vitáknak is. A jobboldali média felelősségére is kitér, a világnézeti önazonosság és a hitelesség megőrzésére, a közösségi szolidaritás erősítésére, valamint a szellemi megújulást szolgáló párbeszéd ösztönzésére.

A közéleti jelenségeket saját és vállalt értékrendje mércéjén vizsgálja, miközben számol a cselekvés lehetséges korlátaival is. Mindenképpen a szerző hitelességét erősíti, hogy nem kíván olyan feladatra vállalkozni, amely meghaladná a lehetőségeit, de az igazságot sem hallgatja el egy adott kérdésben, csak azért mert az éppen nem tűnik időszerűnek – vagyis mer metapolitikai lenni. Ez utóbbi pedig nagy érdeme, tekintve, hogy napjaink közgondolkozására egyre jellemzőbb a napi politikai gyakorlatba való belefeledkezés, ami fokozatosan a háttérbe szoríthatja az elvi alapokat, és idővel a köztudatban is elhalványíthatja a politikai identitás körvonalait. Lipták Tamás viszont pont ebből az térvesztésből mutat kiutat: a jobboldal előtt álló új kérdéseket vizsgálja, és bátran fogalmaz meg olyan válaszokat, amelyek a mai viszonyok korlátain túllépve új távlatokat nyitnak.

Korábbi kötetei, az Évtizedes Gondolat – közéleti írásaim az előző évtizedben született közéleti, politikai és világnézeti írásait foglalja össze, a Felmegyek a mélysége és Csermely című kötetei pedig az író természetjárása során megfoglamazott személyes elmélkedéseit tartalmazzák. A szerző legelső kiadott könyve, a Kispest, Honvéd az ötvenes évek Honvédjának kialakulásáról és annak előzményeiről szól. Legutóbbi, most bemutatott kötete még megrendelhető a [email protected] email címen. 

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