Új előzménysorozatot kap a Stranger Things: harminc évvel korábbra viszi vissza a nézőket a Netflix
Újabb sorozattal bővül a Stranger Things univerzuma: a Netflix berendelte az Other Worlds: A Stranger Things Adventure című előzménysorozatot. A produkció 2028-ban debütál a streamingplatformon – számolt be róla a Variety.
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