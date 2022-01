Előretekintő élettartam – online könyvbemutató

A Pallas Athéné Könyvkiadó január 25-i online könyvbemutatóján Warren C. Sanderson és Sergei Scherbov Előretekintő élettartam című könyvéről beszélget Prof. dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Gerontológia Tanszékének tudományos tanácsadója, a kötet szaklektora, valamint Gánics Gergely Ákos, PhD, a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpontjának egyetemi adjunktusa.

A társadalmak öregedése összetett, többdimenziós jelenség, azonban annak ellenére, hogy a mindennapok számos területén észrevehető az életkor kitolódása, továbbá az adatok elérhetőségében és a számítások elvégzésére képes technológiában is jelentős fejlődés ment végbe, az idősödést legtöbbször továbbra is csupán egy dimenzió mentén, a kronológiai értelemben vett életkor alapján vizsgáljuk.

Warren C. Sanderson, a Stony Brook Egyetem emeritus professzora és Sergei Scherbov professzor, aki a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet Világnépesség Programjának igazgatóhelyettese, kötetükben a népesség öregedését egy új dimenzió beemelésével, az úgynevezett előretekintő élettartam mentén is elemzik.

A bemutató a Pallas Athéné Könyvkiadó Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján követhető figyelemmel.

A könyvbemutató résztvevői:

Prof. dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Gerontológia Tanszékének tudományos tanácsadója, pro-dékán, a kötet szaklektora

Gánics Gergely Ákos, PhD, a Magyar Nemzeti Bank vezető oktatási és kutatási szakértője, a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpontjának egyetemi adjunktusa