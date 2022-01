Hattyúdal – hangverseny a Müpában

Gustav Mahler IX. szimfóniája komplex, rejtélyes, mindig új felfedezést kínáló mű, amelyet ezúttal a Nemzeti Filharmonikusok tolmácsolásában hallgathatnak meg az érdeklődők a Művészetek Palotájában. A január 13-i koncert karmestere a hetvenéves Kovács János, aki számos stílusban és műfajban otthonos, kivételes tudású és igényességű művész, akivel minden zenekar örömmel dolgozik együtt.

Műsor: Gustav Mahler: IX. (D-dúr) szimfónia

Beethoven IX. szimfóniája után kialakult a zeneszerzőkben a félelem a 9-es számtól: sokan attól tartottak, ahogy a bécsi klasszika halhatatlan mestere, ők sem tudják majd megírni a maguk Kilencedikje után a Tizediket. Mahler is közéjük tartozott: VIII. szimfóniája után a kilencediknek szám helyett inkább címet adott: Dal a Földről. Amikor azonban megnyugodva elérkezett az immár sorszámmal is vállalt Kilencedikhez, utolérte sorsa: ez lett utolsó szimfóniája, a Tizediknek már csak első tételét tudta befejezni.

Mahler 1908/09-ben írta a Kilencediket. Ez a szimfónia lezár egy zenetörténeti korszakot, de a nyitás mozzanatát is érzékelhetjük a mű hallgatásakor: új utak kijelölését, amelyeken Mahlernek már nem volt lehetősége végighaladni. Négytételes, akár egy klasszikus szimfónia, időtartama azonban epikus: mintegy 75 és 90 perc között ingadozik. A tételek rendje teljesen eltér egy hagyományos szimfóniáétól: a kompozíció lassú tétellel kezdődik és lassú tétellel is fejeződik be, a második és a harmadik tétel pedig a Ländler és a Rondo-Burleske feliratot viseli. Rendhagyó az is, hogy a mű hivatalosan D-dúr hangnemű, valójában azonban minduntalan változik a tonalitás, a zárótétel például Desz-dúr. Némelyek úgy hiszik, ez a mű a világtól vett búcsú, mások a darab életigenlését hangsúlyozzák.