A hirtelen jött nyeremény sokak kezéből kifolyik, a gazdagság gyakorta nagy árat követel

Több mint négyezer ember milliomos, öt pedig milliárdos lett a Szerencsejáték Zrt. játékaival 2022-ben – közölte a nemzeti lottótársaság. Az év utolsó hónapjában gazdára talált minden idők legnagyobb, bruttó 31 milliárdos hazai lottónyereménye is – a nyertes az Eurojackpoton kaszált. (Fortuna kegyeltje ezzel nemcsak a hazai szerencsejáték-történelembe írta be magát 880 forintos szelvényével, de egy csapásra a száz leggazdagabb magyar közé került.)

A legtöbb hét számjegyű nyeremény 2022-ben is a számsorsjátékokon született, de a sportfogadás is több mint 1500 tippelőt tett milliomossá. 1176 játékos az ötös lottóval lett gazdagabb, köztük heten százmilliót, két játékos pedig milliárdot is meghaladó összeget vihetett haza. A skandináv lottón 28-an nyertek milliókat, köztük heten százmilliókat. Hatos lottón hét nagy nyertes volt, köztük egy milliárdos és öt százmilliomos.

Az ismeretlenséget választva

Az ötös lottón minden idők legnagyobb nyereménye 6,431 milliárd forint volt, amelyet 2020 márciusában vitt el valaki. A második a sorban a 2003-ban megnyert 5,092 milliárd, míg a harmadik a 2015-ben kisorsolt, az előzőtől nem sokkal elmaradó 5,049 milliárd forintos nyeremény.

A 2019-ben megnyert 4,194 milliárd forint a negyedik helyre volt elegendő, a 2020 karácsonya előtti hétvégén elvitt 3,959 milliárd forint pedig az ötödik legnagyobb nyeremény volt a játék történetében. Az ötös lottó utolsó két évtizedének eredményeit áttekintve annak a három, telitalálatot elérő játékosnak a nyereménye volt a legalacsonyabb, akik 2009-ben a 48. játékhéten nyertek: akkor az 50,9 milliós főnyeremény harmadával kellett beérniük.

Más országokban a nyertesek szívesen vállalják (van, ahol ezt törvény írja elő) a nyilvánosságot, Magyarországon szinte kivétel nélkül mindenki az ismeretlenséget választja.

– A nagynyertesek általában nem vállalják kilétüket. Ha megkérdezzük barátainkat, rokonainkat vagy akár önmagunkat, mi kiállnánk-e a nyilvánosság elé, hogy milliárdosok lettünk, a válasz szinte kivétel nélkül: nem. Aki megpróbálta, megbánta – mondta el korábban a Pénzcentrum megkeresésére a Szerencsejáték Zrt. szóvivője.

Egy szegedi házaspár 2016 novemberében telitalálatot ért el az ötös lottón. A csaknem kilencszázmillió forintos nyereményt a Szerencsejáték Zrt. az általuk megjelölt, nyolc bankszámlára utalta át, amelyek felett a férj rendelkezett. A házaspár a nyereményből 2017-ben közösen ingatlanokat, valamint gépjárműveket vásárolt.

Időközben azonban házasságuk megromlott, ezért a feleség kezdeményezte a házastársi vagyonközösségük megosztását, illetve azt, hogy a férje adja ki neki a nyereményből fennmaradt, őt megillető részt. Egyeztetéseik során a férfi azt állította, a nyereményből már csupán háromszázmillió forint maradt, jóllehet a valóságban abból még nyolcszázmillió forintnál is több állt rendelkezésre. Miután kiderült a csalás, az ügyben eljárás indult.

A férfit – jelentette az MTI – tavaly novemberben jogerősen két év felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla. Az ügyben harmadfokon eljáró ítélőtábla csalás bűntettében mondta ki bűnösnek a korábban első fokon felmentett, majd a másodfokú bíróság által két év letöltendő szabadságvesztésre ítélt férfit.

Azt nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha nem nyer a házaspár, azt azonban számos példa bizonyítja, hogy a milliárdos összegeket nyerő lottózók komoly traumaként élhetik meg szerencséjüket.

A sorsolás után rövid ideig egészen biztosan felhőtlen a boldogságuk, de ezt az érzést sokkhatás, depresszió és ürességérzés követheti.

A nyertesek egy idő után rádöbbennek arra is – erről a hvg.hu írt –, hogy akkora vagyon szakadt a nyakukba, amelynek kezeléséhez nem szoktak hozzá. Pszichológusok szerint ugyanis a gazdag emberek hétköznapjai jóval stresszesebbek, mint azoké, akik fizetésből élnek. A nagyobb vagyon felett rendelkezők sokkal nagyobb anyagi kockázatot vállalnak egy-egy döntésükkel – márpedig aki egyik pillanatról a másikra lett nagyon gazdag, nincs hozzászokva ehhez a kockázatvállaláshoz.

BMW főállású sofőrrel

A brit Callie Rogers 16 éves korában nyert kétmillió fontot a lottón. Azonnal költekezni kezdett: négy házat is vásárolt (egyet magának, kettőt szüleinek és egyet a nagymamájának), luxusautókra, luxusnyaralásokra herdálta el a pénzt. Élete azonban megváltozott: lelki válságba került, kétszer próbált öngyilkos lenni.

Huszonkét éves korára majdnem minden pennyjét elköltötte, ma takarítónőként dolgozik, és a szülei­nél lakik. „Bárcsak sosem nyertem volna a lottón. Ilyen fiatalon nem tudtam mit kezdeni azzal a nyomással, amely a hatalmas vagyonnal jár. Tönkretette az életemet” – nyilatkozta.

Hasonló helyzetbe került az a győri házaspár, Andraschek László és felesége, Anikó, akik skandináv lottón nyertek 632 millió forintot, és azonnal a figyelem középpontjába kerültek.

Andraschek László hajléktalanból lett lottómilliomos Albaca nevű győri kávézójában, 2015. március 8-án, a nyitás napján. 600 millió forintot nyert (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A nyereményből a férfi utazni akart, Anikó kávézót nyitni. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál Légy boldog! szekciójának egyik versenyfilmjeként – a külföldi pénzből született alkotás tavaly egy szarajevói fesztiválon debütált – idén januárban mutatták be a Fortuna vendégei című filmet. Kálmán Mátyás, a film rendezője és operatőre nyolc éven át követte nyomon a házaspár életét, akik szintén nem tudtak mit kezdeni a hirtelen támadt gazdagsággal. Vállalkozásuk veszteséges volt, és úgy vettek BMW-t, hogy nem is volt jogosítványuk – ezért főállású sofőrt szerződtettek.

Több lakás, ház, belvárosi kávézó és egy Balaton-parti nyaraló – többek között ezekre ment el a pénz. A kávézót már 2017-ben be kellett zárni, mivel másfél milliós adótartozást halmoztak fel a tulajdonosok.

Varga Zsolt kevéske pénzéből egyetlen skandináv lottószelvényt vett 2017 tavaszán, amellyel 47 millió forintot nyert. A sonline.hu 2018 tavaszán már arról írt, hogy a korábban közmunkásként és raktárosként dolgozó taszári férfinak hirtelen nagyon sok barátja lett, pedig nem dicsekedett el senkinek, hogy mekkora szerencséje lett.

De Taszár kis település, mindenki ismer szinte mindenkit, így gyorsan terjedt a szerencse híre.

A sok pénz megrészegítette a nyertes feleségét, aki lelépett egy másik férfival, miközben szórta a pénzt két kézzel. Elváltak, a házon pereskedtek, beköltözni nem tudott. A férfi pénze elfogyott, az albérletből is el kellett jönnie. A barátok is elkoptak, persze a pénzével együtt. Egy évvel a nyeremény felvétele után ismét hajléktalan volt.

Megfelelési kényszer

Amerikai esettanulmányok, felmérések az ottani nyertesekről érdekes eredményre jutottak. A szerencsések többségénél alig telt el egy év, és az érintettek már semmivel sem érezték magukat boldogabbnak és szerencsésebbnek, mint a nyeremény előtt, sőt olyan is akadt, aki boldogtalanabb lett, mert már nem lelte kedvét azokban az egyszerű tevékenységekben (vacsora, barátok, tévézés, kert), amelyek addig örömet szereztek neki.

Kaliforniában betegségként nevezték meg a hirtelen meggazdagodott ember állapotát: a sudden wealth syndrome-ban szenvedő szorong az új helyzetben, új társadalmi pozíciójában megfelelési kényszer gyötri, rettenetes stressz nyomasztja, és előbb-utóbb utoléri a depresszió.

Szintén amerikai példa arra, hogy nem feltétlenül herdálódik el a lottónyertes pénze. Az 1994-ben elhunyt Sheelah Ryan 1988-ban 55,2 millió dollárt nyert a lottón. Az év decemberében jótékonysági alapítványt hozott létre, amely olyan sokrétű célokra adományozott, mint műtétre szoruló szegény gyerekek ellátása vagy éppen kóbor macskák gondozása.

A Ryan Alapítvány olcsó lakásokat is épített, hogy megmentse az egyedülálló anyákat és gyermekeiket a kilakoltatástól. – Azt hiszem, Isten kegyelméből nyertem – mondta­ 1989-ben Sheelah Ryan. Rájött, oka lehetett, hogy éppen ő kapta a pénzt. Úgy döntött, hogy annak egy részét időseknek és hajléktalanoknak adja. Az alapítvány évtizedekkel túlélte alapítóját.

A nyeremény útja A Szerencsejáték Zrt. pénzügyi, befektetési tanácsokat nem adhat és soha nem is adott nyerteseinek. A nyereményfelvétel után nem tartunk kapcsolatot a nyertesekkel – tájékoztatott a zrt. kommunikációs csapata. A nyertesnek kilencven nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes-vonalon. A szerencsés játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán. Ezt követően személyesen is azonosítják a nyertest, valamint megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét és hitelességét. Amennyiben az azonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nagy nyereményeket a kifizetési engedély megadását követően átutalással fizetik csak Magyarországon működő bankban nyitott, forintalapú, Eurojackpot játék euróban fizetendő nyereményei esetén euróalapú, lakossági bankszámlaszámra.

Borítókép: Iskolás „szerencsegyerek” várja a szokásos karácsonyi lottó nyerőszámainak kihúzását Madridban 2022. december 22-én (Fotó: Reuters)