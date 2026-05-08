Linkin ParkChester Benningtonmetál

Aki egy generáció fájdalmát üvöltötte a világba

Nekünk, mai harmincas rockereknek, akik a 80-as évek végén, 90-es évek elején születtünk, főként az ezredforduló környékén csúcsra érő nu metal hullám bandái jelentették az első találkozást a fémzenével, legtöbben az olyan csapatok miatt estünk szerelembe a műfajjal, mint a Limp Bizkit, a Korn, a Slipknot vagy a Linkin Park. Vagány volt, ahogy Fred Durst a piros baseballsapkájában kiosztotta a fél világot, elementáris erővel bírt, ahogy Corey Taylor a rothadó maszkja mögül bömbölve küldte el annak a világnak a másik felét a fenébe.

Gombos Krisztián
2026. 05. 08. 5:50
Fotó: AFP/NurPhoto/MAIRO CINQUETTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A zene a megmentő

 

Végül a művészetben, s főként a zenében talált menedékre. Verseket és dalokat kezdett írni, olyan zenekarok inspirálták, mint a Nirvana, az Alice in Chains, a Stone Temple Pilots vagy a Depeche Mode. Első zenekarába 17 évesen került, a Grey Daze nevű post-grunge csapattal két lemezt rögzítettek és számos koncertet adtak, Phoenixben és környékén egészen sikeresnek számítottak, de a nagy áttörés elmaradt. Chester már azt fontolgatta, hogy végleg elengedi a zenei pályát, amikor megkereste Jeff Blue, az akkor még Xero néven működő Linkin Park menedzsere. Bennington a saját születésnapi buliját otthagyva rohant el stúdiózni, hogy a kapott zenei alapokra felvegye az énekét, majd a kész demót kazettáról játszotta vissza telefonon Blue-nak és a vonal túloldalán kagylózó Xero-tagoknak. 

Már ekkor érezték, hogy csiszolatlan gyémántra találtak, aztán amikor néhány nappal később személyesen is találkoztak és élőben is meghallgatták Chestert, már egyértelművé vált: ő hiányzó puzzle-darabka, vele végre teljes a zenekar.

 A csapatot a lemezcégnél időközben fontos vezető pozíciót kapó Jeff Blue közbenjárására szerződtette a Warner, s akár azt is gondolhatnánk, innen már minden simán ment. Persze, dehogy ment, a közben már Linkin Parkra átkeresztelt csapat tagjainak keményen meg kellett küzdeniük a kiadó fafejű embereivel, hogy végigvihessék saját elképzeléseiket, zenei víziójukat. Az egyik „okos” vezető például mindenáron azt akarta elérni, hogy Mike Shinoda kevesebbet rappeljen, inkább csak írja a zenét, gitározzon, a mikrofont pedig hagyja meg Chesternek. Ez komoly belső feszültségekhez vezetett, Chestert pedig a többiek háta mögött megkeresték a Warner illetékesei, hogy segítsen keresztülvinni a tervet: bírja rá Shinodát, hogy húzódjon háttérbe, vagy akár tegyék is ki a bandából, lényeg, hogy Bennington az igazi sztár, neki kell a középpontban lennie, a többiek másodlagosak. Sokakat talán elbűvöltek volna az efféle szirénhangok, Chestert azonban nem ilyen fából faragták: nem felejtette el, hogy a srácok az első pillanattól fogva hittek benne, szállást adtak neki Los Angelesben, lojális maradt hozzájuk. A kiadó ármánykodó embereit elküldte a fenébe, majd az egész kavarást elmesélte a többieknek, ami megerősítette a zenekar egységét és igazi közösséggé kovácsolta őket. 

Bizony, megérte kitartaniuk egymás mellett, első albumuk, a 2000 őszén megjelent Hybrid Theory elképesztő sikert hozott, néhány hónap alatt világhírűvé téve a Linkin Parkot. Tokiótól Berlinig óriási tömegek előtt játszhattak, második lemezük, a Meteora is hatalmasat ment, aztán harmadik albumuk, a négy év szünet után napvilágot látott Minutes to Midnight éles stílusváltása már megosztotta a rajongótábort. Az első két nagylemez elsöprő sikereit már nem tudták megközelíteni, de jó néhány nagy slágert összehoztak még, s későbbi anyagaikon nem féltek új hangzásokkal kísérletezni sem. Úgy tudtak folyamatosan megújulni, hogy közben nem vesztették el saját identitásukat, s ebben óriási szerepe volt Chester Bennington énekesi-frontemberi kvalitásainak. Az ő hangja olyan megbízható alapot adott, amellyel ugyanúgy működtek a Leave Out All The Resthez vagy a Powerlesshez hasonló balladák, a kőkemény társadalomkritikus dalok, mint a Wretches and Kings vagy a No More Sorrow, de változatlanul hitelesen szóltak tőle a személyes problémákat, nehézségeket tolmácsoló számok, elég, ha mondjuk a Victimizedra, a Castle of Glassra vagy a Heavyre gondolunk. 

 

Győztek a démonok

 

2017. július 20-án aztán az őt egész életében kísértő démonjai legyőzték: valamiért úgy érezte, nem bírja tovább, nincs értelme folytatnia, otthonában önkezével vetett véget életének. Rosszul esett neki a sok negatív kritika, amit a Linkin Park vele készült utolsó kiadványa, a One More Light kapott, s rendkívüli módon megviselte jó barátja, Chris Cornell néhány hónappal korábbi halála is, ezek mind hozzájárulhattak tragédiájához, de nehéz megmondani, mi vezetett oda, hogy egy sötét pillanatában nem látta a fényt az alagút végén. 

Annyi bizonyos, hogy a zenéje rengeteg embernek jelentett menedéket a mindennapok gondjai elől, dalai révén sokan érezhették, hogy van valaki, aki pontosan érti őket, és erőt meríthettek ezekből a számokból, hogy megküzdjenek a szorongással, a depresszióval, a függőségekkel, a fájdalommal vagy a magánnyal. Ez Chester életének és munkásságának legfőbb üzenete: nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, ne féljünk ezekkel szembenézni, ne szégyelljünk segítséget kérni, mert mindig van kiút. 

Borítókép: Chester Bennington egy milánói koncerten (Fotó:AFP/NurPhoto/MAIRO CINQUETTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.