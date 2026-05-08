Aki egy generáció fájdalmát üvöltötte a világba

A zene a megmentő

Végül a művészetben, s főként a zenében talált menedékre. Verseket és dalokat kezdett írni, olyan zenekarok inspirálták, mint a Nirvana, az Alice in Chains, a Stone Temple Pilots vagy a Depeche Mode. Első zenekarába 17 évesen került, a Grey Daze nevű post-grunge csapattal két lemezt rögzítettek és számos koncertet adtak, Phoenixben és környékén egészen sikeresnek számítottak, de a nagy áttörés elmaradt. Chester már azt fontolgatta, hogy végleg elengedi a zenei pályát, amikor megkereste Jeff Blue, az akkor még Xero néven működő Linkin Park menedzsere. Bennington a saját születésnapi buliját otthagyva rohant el stúdiózni, hogy a kapott zenei alapokra felvegye az énekét, majd a kész demót kazettáról játszotta vissza telefonon Blue-nak és a vonal túloldalán kagylózó Xero-tagoknak.

Már ekkor érezték, hogy csiszolatlan gyémántra találtak, aztán amikor néhány nappal később személyesen is találkoztak és élőben is meghallgatták Chestert, már egyértelművé vált: ő hiányzó puzzle-darabka, vele végre teljes a zenekar.

A csapatot a lemezcégnél időközben fontos vezető pozíciót kapó Jeff Blue közbenjárására szerződtette a Warner, s akár azt is gondolhatnánk, innen már minden simán ment. Persze, dehogy ment, a közben már Linkin Parkra átkeresztelt csapat tagjainak keményen meg kellett küzdeniük a kiadó fafejű embereivel, hogy végigvihessék saját elképzeléseiket, zenei víziójukat. Az egyik „okos” vezető például mindenáron azt akarta elérni, hogy Mike Shinoda kevesebbet rappeljen, inkább csak írja a zenét, gitározzon, a mikrofont pedig hagyja meg Chesternek. Ez komoly belső feszültségekhez vezetett, Chestert pedig a többiek háta mögött megkeresték a Warner illetékesei, hogy segítsen keresztülvinni a tervet: bírja rá Shinodát, hogy húzódjon háttérbe, vagy akár tegyék is ki a bandából, lényeg, hogy Bennington az igazi sztár, neki kell a középpontban lennie, a többiek másodlagosak. Sokakat talán elbűvöltek volna az efféle szirénhangok, Chestert azonban nem ilyen fából faragták: nem felejtette el, hogy a srácok az első pillanattól fogva hittek benne, szállást adtak neki Los Angelesben, lojális maradt hozzájuk. A kiadó ármánykodó embereit elküldte a fenébe, majd az egész kavarást elmesélte a többieknek, ami megerősítette a zenekar egységét és igazi közösséggé kovácsolta őket.