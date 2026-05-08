Eszkimó a sivatagban

Csak remélni tudjuk, hogy a 2026 február végén kirobbant iráni–amerikai konfliktus hatásaként nem áll le évekre a forgalom a Hormuzi-szoroson, hiszen a fentebb említett pár hétnyi fennakadás is alapjaiban rázta meg a globális gazdaságot. Ezt tetézi, hogy az Öböl menti országok és Irán olajinfrastruktúrájának egy jelentős része megsemmisült, ami önmagában is azt vetíti előre, hogy hosszú időre lesz szükség, mire helyreáll a megszokott rend, ha egyáltalán valaha is helyreáll.

A szoros forgalma a Kpler és a MarineTraffic utóbbi hetekben szolgáltatott adatai alapján gyakorlatilag összeomlott, a térség szénhidrogén-termelése pedig a töredékére esett vissza. Ám a keskeny átkelő nemcsak a globális energiaszállítás egyik legfontosabb kapuja, de jelentős mennyiségű egyéb áru is áthalad rajta békeidőben. Így a hajóforgalmi adatok alapján az látszik kirajzolódni, hogy napjainkban a teljes tengeri áruforgalom hálózata jelentős átalakuláson megy át. A Perzsa-öbölben várakozó hajók egy része visszafordult, mások pedig új útvonalakat kezdtek keresni. Az olajszállítmányok egy része a Vörös-tenger felé terelődött, az ázsiai importőrök pedig egyre inkább az amerikai források felé fordulnak, ami felértékeli a Panama-csatorna szerepét.

Menekülőutak keresése

Eközben a konténeres és ömlesztett áruszállítás is alkalmazkodni kényszerült, ami a teljes ellátási lánc megnyúlásához és drágulásához vezetett. Ugyanis a Kpler adatai szerint a hajók jelentős része az utóbbi hetekben már egyszerűen elkerüli a Perzsa-öbölt. A korábban kulcsfontosságú kikötők, például Dzsebel Ali vagy Dammam helyett a forgalom az Öblön kívüli csomópontokba terelődött, így Fudzsejra, Khor Fakkan, Szohár vagy Szalála hirtelen stratégiai jelentőségűvé váltak, és egyre több rakomány érkezik ezekbe a révekbe. A gCaptain beszámolói szerint a háború kitörése óta a konténeres kerülések volumene több mint háromszorosára nőtt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az áruk egy része már nem közvetlenül érkezik a célállomására, hanem több lépcsőben, átrakásokon keresztül jut el oda. Ez alapján megállapítható, hogy az energiahordozók mellett a száraz ömlesztett áruszállítás is súlyos válságba került.

A Kpler adatai szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó bulk forgalom több mint 90 százalékkal esett vissza, ami különösen a műtrágya, gabona, cement és acél piacát érintette érzékenyen.

A szénhidrogén-termeléshez kapcsolódóan természetszerű, hogy a Közel-Kelet a globális műtrágyaexport jelentős részét adja, így a kieső szállítások közvetlenül hatnak a mezőgazdasági termelésre is. Ez a hatás ráadásul még nem most jelentkezik, hanem hónapokkal később, amikor a készletek kifogynak, majd az árak megugranak. Az autószállító hajók és Ro-Ro egységek helyzete pedig arra világít rá, hogyan esik darabokra egy regionális ellátási rendszer. Ugyanis az Öböl-menti piacok elérése a konfliktus kezdete óta egyre bizonytalanabbá válik. A járműveket gyakran már nem a végső célkikötőkben rakodják ki, hanem külső pontokon, ahonnan vasúton, közúton vagy kisebb hajókkal érik el a célállomást. Ez a modell ugyan működőképes, ám jelentősen növeli a költségeket és torlódásokat okoz a regionális logisztikában. Ennek következtében pedig a helyiek egyszerre szenvedhetik el az áruhiányt és az áremelkedést is.

Drága csatornák