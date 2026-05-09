Ha elvész a kultúra

Nem véletlen Tolsztaja regényének sikere, s az sem, hogy a szerzőt a legjobb kortárs orosz írók között emlegetik, könyvében ötvöződik a hagyomány és a modernség, egyszerre történetközpontú és üdítően friss nyelvezetű. A macskány egy ironikus, szomorkás parabola. Mondhatnánk, hogy Oroszországról, ahol átkos uralkodókat pusztító diktátorok követtek, ám több ennél. Tulajdonképpen minden olyan helyről, ahol a történelem gonosz tréfaként teljhatalmat adott érdemtelen emberek kezébe. Kicsit hát rólunk is szól.

Van azonban Tolsztaja könyvének egy sokkal nyugtalanítóbb aspektusa is: ez pedig a kultúra és a tudás elvesztése (és itt most talán kevéssé fontos, hogy egy végzetes kataklizma, vagy csak a körülmények, nemtörődés és öncsalás okán), ami szétzilál, érzéketlenné és barbárrá tesz minden közösséget. Azt hiszem, elég szétnézni magunk körül…

(Tatyjana Tolsztaja: A macskány. Fordította: M. Nagy Miklós. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2016. 370 oldal)

