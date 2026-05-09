irodalom orosz

Ha elvész a kultúra

A Robbanás után minden megkérdőjeleződött a jövő Moszkvájában.

Brém-Nagy Ferenc
2026. 05. 09. 6:50
Fotó: ALI ATMACA Forrás: ANADOLU AGENCY
Nem véletlen Tolsztaja regényének sikere, s az sem, hogy a szerzőt a legjobb kortárs orosz írók között emlegetik, könyvében ötvöződik a hagyomány és a modernség, egyszerre történetközpontú és üdítően friss nyelvezetű. A macskány egy ironikus, szomorkás parabola. Mondhatnánk, hogy Oroszországról, ahol átkos uralkodókat pusztító diktátorok követtek, ám több ennél. Tulajdonképpen minden olyan helyről, ahol a történelem gonosz tréfaként teljhatalmat adott érdemtelen emberek kezébe. Kicsit hát rólunk is szól. 

Van azonban Tolsztaja könyvének egy sokkal nyugtalanítóbb aspektusa is: ez pedig a kultúra és a tudás elvesztése (és itt most talán kevéssé fontos, hogy egy végzetes kataklizma, vagy csak a körülmények, nemtörődés és öncsalás okán), ami szétzilál, érzéketlenné és barbárrá tesz minden közösséget. Azt hiszem, elég szétnézni magunk körül…

(Tatyjana Tolsztaja: A macskány. Fordította: M. Nagy Miklós. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2016. 370 oldal)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

