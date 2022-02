Hamis banán valódi előnyökkel

Az enset (latinul Ensete ventricosum) növényt etióp vagy hamis banánként is emlegetik – nem véletlenül, hiszen a banán közeli rokonáról van szó. Etiópián kívül szinte ismeretlen, de az afrikai országban húszmillió ember tápláléka. A növény banánszerű termése nem ehető, de a keményítőtartalmú szára és gyökere erjeszthető, kása és kenyér készítésére egyaránt használható. Etiópia „csodanövénye” a tudósok szerint új szuperélelmiszer lehet. Egy új tanulmány szerint az enset rengeteg ember élelmezését segítheti. Nem úgy, hogy egész Etió­piát betelepítik vele: a kutatások azt sugallják, hogy sokkal nagyobb területen is termeszthető Afrikában. Az enset vadon élő rokonai – amelyek nem ehetők – ugyanis a dél-afrikai vidékeken is képesek gyökeret verni, ami arra utal, hogy az enset változatos klimatikus viszonyokat is elviselhet. – Ez a növény nagyon fontos szerepet játszhat az élelmezésbiztonság és a fenntartható fejlődés megoldásában – idézte a BBC Wendawek Abebe-t, az etiópiai Awasa Hawassa Egyetem munkatársát. (A kutatás az Environmental Research Lettersben jelent meg.)

Mezőgazdasági felmérések és modellek segítségével a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a hamis banán több mint százmillió ember élelmezését szolgálhatja, és fokozhatja az élelmezésbiztonságot Etiópiában és más afrikai országokban, köztük Kenyában, Ugandában és Ruandában. James Borrell, a kew-i Királyi Botanikus Kert kutatója szerint ennek a növénynek van néhány igazán szokatlan tulajdonsága, amelyek egyedivé teszik. Az évelő növény bármikor elültethető, hasznosítható része folyamatosan betakarítható. Ezért hívják arrafelé az éhség elleni fának.

– Etiópia a növénytermesztés egyik fő központja Afrikában, a kávé és sok más hasznos növény hazája. Az éghajlatváltozás azonban az előrejelzések szerint súlyosan befolyásolja a termést Afrikában és azon kívül is. Ezért egyre nagyobb az érdeklődés az új haszonnövények iránt, tekintettel arra, hogy alig néhány növényen alapul táplálkozásunk. Az általunk fogyasztott termékek közel fele rizsen, búzán és kukoricán alapul. Világszerte diverzifikálni kell az élelmezésre használt növényeket – mondta James Borrell a brit portálnak. Az enset ígéretes jelöltnek tűnik.

