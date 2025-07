Több mint nyolcezer helyszínre hívták ki a katasztrófavédelmet a vihar miatt

Délután három óráig az ország területéről 8344 káreseményről érkezett bejelentés, ezekből eddig 3706 káreseményt számoltak fel a tűzoltók, 4638 eset felszámolása még tart – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

Azt írták: kedden délután ismét vihar okozott károkat, a HungaroMet kora délután zivatar miatt előbb narancs, majd Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére piros meteorológiai riasztásokat adott ki, a harmadfokú riasztást azóta másodfokúra mérsékelték.

Hozzátették: délután három óráig az ország területéről 8344 káreseményről érkezett bejelentés, ezekből eddig 3706 káreseményt számoltak fel a tűzoltók, 4638 eset felszámolása még tart. Az érintett településeken felmérik, mennyi tetőt kell fóliázni és mennyin kell átmeneti helyreállítási munkákat végezni – tették hozzá. Közölték azt is, a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóegységei délután három óráig 488 emberrel és 191 technikai eszközzel avatkoztak be. A műveleteket 65 önkéntes tűzoltó-egyesület és önkéntes mentőszervezet 175 emberrel és 57 technikai eszközzel, valamint 25 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 48 emberrel és 11 technikai eszközzel támogatta. Tudatták azt is, az áramszolgáltatásból kiesett fogyasztási helyek száma tovább csökkent, délután három órakor 39,5 ezer volt.

Az OKF tájékoztatása szerint délután újabb vihar érte el Hajdú-Bihar vármegyét, a szél megbontotta a rendőr-főkapitányság tetejét, az Országos Mentőszolgálat épülete előtt pedig fa dőlt az útra. A tűzoltók mindkét káreseményt soron kívül kezelték, így egyik intézmény működésében sem volt fennakadás.

A HungaroMet előrejelzése szerint az esti órákra az ország jelentős részén fokozatosan megszűnnek a zivatarok, de az északi, északkeleti tájakon az éjszakai órákban is előfordulhatnak villámlással kísért záporok – írták.

Borítókép: A drónnal készült képen a 2025. július 7-i viharban megrongálódott református templom a hajdú-bihari Sápon. A viharos szél kitépte az 1892-ben épült torony sisakját, a ledőlő torony beszakította a templom tetejét (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)