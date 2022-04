Több mint száz év után újra előkerült és eladó Charlotte Brontë egy miniatűr verseskötete

A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself című, barna papírra kézzel írt és kézzel varrt 15 oldalas könyvecskét, amely a világhírű angol írónő tíz, soha nem publikált költeményét tartalmazza, csütörtökön New Yorkban mutatták be a széles nyilvánosságnak.

A névjegykártyánál is kisebb könyvet nem láthatta a nagyközönség azóta, hogy 1916-ban New Yorkban elárverezték 520 dollárért.