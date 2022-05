Már negyven alkalommal kelhettek át az óceánon a termeszek

Egy új tanulmány szerint a száraz fákat kedvelő termeszek családja (Kalotermitidae) az elmúlt 50 millió évben legalább negyvenszer kelt át sikeresen az óceánon. A kutatók a rovarok természetrajzát térképezték fel, és megállapították, hogy több óceáni utazást hajtottak végre olyan fadarabokban, amelyek apró hajóként viselkedtek. Az állatok ezzel úgymond felgyorsították sokféleségük fejlődését – olvasható az Origón.

A több mint 2700 fajt számláló termeszek világszerte megtalálhatók, számuk és fajok tekintetében a trópusi esőerdőkben érik el legnagyobb populációkat. Néhányan nagy, több millió egyedből álló kolóniákat alkotnak, míg mások – köztük a szárazfa-termeszek – kisebb, 5000 egyednél kisebb kolóniákban és főleg fában találhatók meg.

A Molecular Biology and Evolution tudományos folyóiratban publikált tanulmányban az Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) kutatói a szárazf-termeszek evolúcióját szerették volna jobban megérteni a világ minden tájáról érkezett szakemberekkel együtt. Eddig azonban nagyon kevés molekuláris adat állt rendelkezésre a családról.

A Kalotermitidae családhoz tartozó termeszeket gyakran primitívnek tartják, mivel elég korán, körülbelül 100 millió évvel ezelőtt elváltak a többi termesztől, és kisebb kolóniákat alkottak

– mondta Aleš Buček, az OIST kutatója és a tanulmány vezető szerzője a ZME Science online tudományos portálnak. – De valójában nagyon keveset tudunk róluk.

Borítókép: Termeszek (Fotó: Flickr)