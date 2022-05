Veszélyben a dongók és a darazsak 

Kiemelt támogatás a méhészeknek

A problémát a magyar kormány is felismerte, hazánk vezette be elsőként az unióban a beporzási támogatást, amelyet a méhészek vehetnek igénybe. Nagy István, az Agrárminisztérium vezetője a napokban számolt be róla, hogy a beporzási támogatást méhcsaládonként ezer forintra emelik. Emlékeztetett arra is, hogy a Magyar méhészeti nemzeti program által biztosított támogatási keret folyamatosan nő; 2010 óta már 19 milliárd forinttal támogatták a termelőket. Ezenfelül a méhészek számára méh állatjóléti pályázatot hirdettek meg, amelynek kerete 10 milliárd forint.