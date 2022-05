Újra többet ér az Apple-nél a szaúdi olajipari vállalat

Mintegy nyolcvan százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest a Saudi Aramco nettó nyeresége az első negyedévben. A 39,5 milliárd dolláros eredmény a legmagasabb negyedéves eredmény azóta, hogy a cég részvényeit tőzsdére vezették. A hatalmas eredmény elérését több tényező segítette: egyrészt a magas olajár,ami már év elején is nyolcvan dollár fölött volt, majd az Ukrajna elleni februári orosz támadás hatására bőven száz dollár fölé ment, és azóta is ott van. Emellett a finomítói marzsok is szélesek voltak az időszakban, és végül ugyancsak a háború miatt van egy extra profitot okozó tényező: az európai országok igyekeznek minél kevesebb orosz olajat vásárolni, a kereslet így igen erős a szaúdi olaj iránt is.

Maga a cég már egyenesen úgy fogalmazott a jelentés publikálását követően, hogy céljuk a hatalmas kereslet kielégítése, mégpedig megfizethető és fenntartható módon, gyakorlatilag a biztonságos ellátás megszervezése a vevők számára.

Ilyen helyzet pedig ritkán van: a sorban álló vevők udvarolnak az eladóknak. Normális körülmények között ilyenkor egyszerűen feljebb megy az ár, csökken a kereslet és beáll a piaci egyensúly, most azonban az orosz olaj vásárlását sok ország szeretné leépíteni, emiatt a máshonnan származó olaj iránti kereslet nagy. Ebben a helyzetben nem tud még feljebb menni az ár (szerencsére), mivel az oroszok megpróbálják eladni az olajukat hatalmas árengedménnyel, ami sok vásárlónak vonzó, így a világban jelentkező teljes keresletet csökkenti.

A helyzet tehát rendkívül kedvező a Saudi Aramco számára, és természetesen nem tudni, hogy ez meddig lesz így, az aranykor hatása a részvény iránti keresletben is érződik, részben ennek köszönhető, hogy

múlt héten 2,43 milliárd dolláros piaci kapitalizációval a cég újra többet ért, mint az évek óta első helyezett Apple.

Ebben persze az is szerepet játszott, hogy az amerikai részvényárak a szigorodó jegybanki monetáris politika miatt csökkennek, azonban maga a Saudi Aramco részvénye csak az év eleje óta 15 százalékkal drágult.

Amikor pár éve tőzsdére érkezett a cég, messze a legnagyobb volt a világon, és akkor nehezen is tudta bárki elképzelni, hogy ez az állapot hamar megváltozhat. A járvány előtt, majd különösen a járvány kezdetén azonban az olajár csökkent, ezért a kitermelést is erősen visszafogták az olajtermelők, ami az eredmény és így a részvényárfolyam eséséhez vezetett. A járványra válaszként bevezetett rendkívüli amerikai eszközvásárlási program azonban óriási pénzeket pumpált a piacra, amelyek leginkább azokba a technológiai részvényekbe vándoroltak, amelyek eleve jól jártak a járvány hatására kényszerűen bekövetkező átmeneti életmódváltozással. Az Apple, a Facebook, a Google, az Amazon elképesztő magasságokba emelkedett, és ennek során meg is előzték a Saudi Aramco összértékét.

Most azonban, amikor az olajcégeké a jó világ, sikerült visszanyerni a korábbi pozíciót, és hogy ez milyen távon marad így, az döntő részben az olajpiac alakulásától függ, az pedig nem kis részben attól, hogy az orosz–ukrán háború meddig húzódik el.

A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy lesz még pár jó negyedéve a Saudi Aramcónak a részvényesek, és persze legfőképpen a szaúdi állam legnagyobb örömére. Ráadásul még zajlik a járvány idején bevezetett kitermeléscsökkenés leépítése havonta napi négyszázezer hordós mértékben, így még tovább is nő az értékesítés, és ha közben nem csökken az ár, akár még erősebb negyedéveket is láthatunk majd a társaságnál.

