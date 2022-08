Befolyásolhatja a bababeszéd a csecsemők fejlődését?

A hangok és a zeneiség a csecsemők életében

Az új tanulmány akusztikai elemzése a csecsemők és a felnőttek kommunikációjának. A világméretű jellemzőket is összevetették a kutatásban, például rájöttek arra is, hogy az emberek hajlamosak sok különböző magánhangzó hangot és kombinációt kipróbálni, amikor csecsemőkkel beszélgetnek, „A magánhangzóteret felfedezve”, ahogy Moser úr fogalmazott. Ez történetesen nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a felnőttek énekelnek egymásnak szerte a világon. A bababeszélgetés is szorosan illeszkedik az ének dallamához.

Ez potenciálisan utalhat a zene fejlődési folyamatára – „talán a zenehallgatás egyike azoknak a dolgoknak, amelyekre az emberek rá vannak utalva” – mondta Dr. Mehr. A jövőben a szakterületnek ki kell találnia, hogy a listán szereplő dolgok közül melyek fontosak az anyanyelvtanulás szempontjából – mondta Dr. Lew-Williams.

Borítókép: Egy csecsemőt emel a magasba az édesanyja (Forrás: Pexels)