Hamuval árasztja el a levegőt Oroszországban a Chikurachki vulkán

Oroszországgal kapcsolatosan mostanában nem éppen a természeti értékek vagy az azokban zajló változások kerülnek előtérbe, holott ezekből is adódik bőven. Idesorolhatjuk a Szibériára igen korán rátelepedő hótakarót, mely hatással lesz egész Európa és Észak-Amerika téli időjárására, de a vulkáni tevékenységeket is itt kell megemlítenünk – írja a Köpönyeg.hu.

Oroszországnak is több aktív vulkánja van, bár ezek kevésbé ismertek számunkra. A Chikurachki azonban most felkeltette a tudósok érdeklődését, sőt beleszól a légi közlekedésbe is, hiszen tekintélyes méretű hamucsóvát engedett a levegőbe.

A hamu négy és fél kilométeres magasságig csapott fel, majd 345 kilométer hosszan nyúlt el a Csendes-óceán felett. Ezek az adatok pedig már okot adnak arra, hogy sárgára változtassák a repülési színkódot.

Ez azt jelenti, hogy a vulkáni tevékenység olyan mértékű, hogy az már az alacsonyabban közlekedő, kisebb gépekre hatással lehet. Ezenfelül a szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a hamurobbanások bármikor bekövetkezhetnek, és akár hat kilométeres magasságig is kilövellhetnek.

Borítókép: A Chikurachki kitörése (Fotó: Wikipédia)