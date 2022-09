Lewandowski inkább Angliába igazolt volna, de egy vulkán közbeszólt

Teljesen más irányt vehetett volna Robert Lewandowski pályafutása, ha 2010-ben minden a tervei szerint alakul, és a kiszemelt csapatban köt ki. Az akkoriban a Lech Poznańt erősítő futballista már megegyezett a Premier League-ben szereplő Blackburn Roversszel, hogy az angoloknál folytatja a pályafutását, mindössze a szerződés aláírása választotta el a váltástól. Igen ám, csakhogy amikor Lewandowski Angliába utazott volna, hogy pótolja ezt az „apró” hiányosságot, egy porszem csúszott a gépezetbe. Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatt ugyanis hetekre zavart okozott az európai légi közlekedésben, és emiatt a fiatal játékos nem repülhetett a szigetországba.

– Ez minden kétséget kizárólag megváltoztatta az életemet. Talán ha megérkezem Blackburnbe, akkor ott is maradtam volna – idézte fel a régi időket a gólerős csatár.

Lewandowskinak azonban nem kellett sokat búsulnia, hiszen a Blackburn mellett más kérői is akadtak, többek között a spanyol Zaragoza és a német Borussia Dortmund. A lengyel végül az utóbbinál kötött ki, és Jürgen Klopp kezei alatt szárnyakat kapott, az egész világ megismerte a nevét. Azóta sikert sikerre halmozott a Bayern München játékosaként, majd idén nyáron a Barcelonához igazolt, hogy újabb topligában bizonyítson. Eddig nem lehet rá panasz, míg korábbi klubja krízisben van, Lewandowski a katalán fővárosban is termeli a gólokat: hat mérkőzésen nyolcszor talált be és két gólpasszt osztott ki. Mondanunk sem kell, a góllövőlistát is vezeti. Münchenben viszont állítólag nem hiányolják...