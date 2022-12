Huzatfogó szivacs, vastag függöny – házi praktikák az energiaszámla csökkentésére

A bejárati ajtó elé belülről függesztett vastag függöny szintén nagyon sokat segít a huzat ellen. Nehéz anyagból készült, vastag sötétítő függönyöket tehetünk az ablakok elé is, amelyek a szobában tartják a meleget. Fontos, hogy a hatékonyság érdekében ezek a függönyök jóval az ablakpárkány alá lógjanak – de ne takarják el a fűtőtesteket.

Ha dupla ablakunk van, tegyünk közé huzatfogó szivacsot, párnát.

Ez is sokat számít, ha a nyílászáróval gondok vannak. A napsütést azonban még télen is be kell engedni, hogy átmelegítse a szobákat, ezért ügyeljünk rá, hogy amikor besüt a nap, lehetőleg akadálytalanul engedjük be a természetes fényt a lakásba. Zárjuk ki a belső huzatot – az előbbiekhez hasonlóan ez is az otthon.hu javaslata -, ami csökkenti a hőérzetet, azaz a beltéri ajtók szigetelésére is fordítsunk figyelmet.

Nem csak a nyílászárók, a szőnyegek is segíthetnek az energiafogyasztás csökkentésében

A nyár végén érdemes lecserélni az ágytakarót vastagabbra, újra leteríteni a puha, meleg szőnyegeket. Amennyiben földszinti vagy magasföldszinti a lakás, esetleg pince, vagy garázs van alatta, aminek nem szigetelt a mennyezete, rengeteg hideg érkezhet alulról. Érdemes beszerezni egy-egy vastagabb szőnyeget, amely megakadályozza a hideg feláramlását.

Kevesen tudják, de a hővédő ablakfólia használatával 15-20 százalékkal csökkenthető az ablakfelületek hővesztesége.

A hővédő ablakfólia a meleget benntartja, a napsugarakból csak a fényt engedi át, az infravörös hullámokat, csakúgy, mint az ultraibolya-sugárzást viszont kiszűri. Ez főként nyáron válik nagyon praktikussá, mert a napsugárzásból így kevesebb hő jut be a szobába, ezáltal kellemesebbé válik az élet. Az ablakfólia ára egy ablakcsere árának töredékéből is kijön, még akkor is, ha szakember végzi a fóliázást. Az ingatlan.blog.hu szerint a beruházás egy szezon alatt megtérülhet, különösen klímás lakás esetében.

A szakemberek szerint a párásítás is jótékony hatású, mert a felmelegített, de száraz levegőt hűvösebbnek érezzük a páradúsnál. (A levegő ideális páratartalma ötven százalék.) Vegyük körül magunkat meleg színekkel, mert ezek valóban hatnak a komfortérzetünkre. A színes lakástextilek mellett sok pénzt spórolhatunk meg a jól megválasztott tapétával vagy falfestéssel. Válasszunk olyan anyagokat, amik vastagok és jól tartják a meleget.

Nem mindegy, hogy hol helyezkednek el elektromos eszközeink

Az áramfogyasztásunkra van jótékony hatással, ha a hűtőt nem tesszük sugárzó hőforrás (radiátor, tűzhely) közelébe, sem olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás éri. A készülék hátulján lévő kondenzátorrács jó szellőzést igényel, ezért helyezzük a hűtőt legalább tíz centiméterre a faltól, félévente pedig portalanítsuk a rácsot. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó, a régebbi típusú készülékeket évente kétszer olvasszuk le, mert a lerakódott vastag jég növeli az energiafogyasztást. A mosógépek a legtöbb energiát a víz melegítéséhez használják fel, ezért az átlagosan szennyezett ruhákat elegendő harminc-negyven fokon mosni.