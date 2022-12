„Ki tudja, hogyan ünnepel [...] a harcterek családja...” – Karácsony 1914-ben

„1914-ben az első háborús karácsony közeledtével az Osztrák–Magyar Monarchia lakossága mellett [...] társadalmi szervezetei és egyesületei sem feledkeztek meg a frontokon küzdő katonáikról. A Magyar Királyságban a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt-Egylete végzett nagyszabású adománygyűjtést, amelybe bekapcsolódott a Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyező Hivatala, valamint a József királyi herceg hitvese, Auguszta hercegasszony által életre hívott Auguszta-alap is” – olvasható a Magyarságkutató Intézet tanulmányában.

Hazánkban belügyminiszteri rendelet szabályozta a karácsonyi postacsomag-forgalmat, így a csomag súlyát, nagyságát, annak tartalmát és a csomagolást is. Azon küldeményeket, amelyeket nem tudtak kézbesíteni, a rászoruló legénységnek osztották ki. Természetesen a katonák hozzátartozóiról is próbáltak gondoskodni, így az Auguszta-alap jóvoltából ezer hadiárva és sebesült katona gyermeke kapott meleg ruhaneműt ajándékba az Auguszta-karácsonyfa alatt.

A Délmagyarország című napilap 1914. november 25-i számában az Auguszta-alap karácsonyi gyűjtéséről írta az alábbiakat: „A tél beállta újabb akciót teremtett. A szállongó hópihékkel együtt újabb, fokozottabb érzések havazták be az emberek lelkét.

Mindenki a maga telkét nézte csak, nem a másét és gondolta, hegy a zúzmarás tél, a jeges, fagyos idő ugyan hol, ugyan hogyan találja a harcos fiúikat. A szállongó hópelyhek a szent karácsony közelgését hozták hírül az itthonmaradtaknak, a szent karácsonyét, melyet ki tudja hol, ki tudja hogyan ünnepel meg a harcterek családja...

Az elmélyedés és gondoskodás közelebb hozta az emberekhez ezt a gondolatot és megszületett az újabb akció, a karácsonyi ajándékok akciója. Kicsiny barna dobozok, telve sok-sok szeretetteljes hazai holmival, ez az akció ténye és a dobozok azoknak vannak szánva, akikre nem pislogó gyertyák, áhítatos családi kör mellett borul rá a szenteste varázsa, hanem fázós, didergős mezőkön, keményre fagyott rögökön és lombtalan, csontvázra apadt erdőkben. Onnan küldik haza a szent karácsony fohászait, sóhajait.

Az akció kedves, rokonszenves és nagyon-nagyon jó szívre valló. Harcosaink bizonyára szívszorongva, a szeretetadományoktól fölmelegedett kebellel bontják fel a kis csomagokat, mely nekik a hazát, a családot, a félbeszakított békességet és szeretetet fogja jelenteni. Az északi és déli harctér fiai, hősei nem fogják nélkülözni az itthonmaradottak szeretetét, jóakaratát.

Valakiről azonban megfeledkeztünk. Valahová még nem szántunk karácsonyi ajándékokat. Hogy kiknek, hogy hová? Eszünkbe fog jutni, ha a határvédelemre gondolunk. A délvidéki határvédőkre, – fiatal, heves harcosokra, öreg, csapzott bajuszú népfelkelőkre, akik szisszenés nélkül, rettenthetetlenül állják a helyüket a déli gránicokon [határokon]. Nincs egyebük, csak halálmegvetésük, kitartásuk és becsületük.

Védik a határt, védenek bennünket, a mi nyugalmunkat. Ezer halálveszedelemben, a vakmerő ellenséges betöréseket visszaverve, védenek bennünket, házainkat, nyugalmas családi életünket, mindenünket.

Róluk sem szabad megfeledkeznünk. Nekik is jusson valami az ajándékokból, a szent karácsonyból, a szeretetünkből. Az egyes parancsnokságok, így a szegedi is – úgy véljük – szívesen továbbítanák a nekik szánt ajándékokat. Adakozzunk, küldjünk nekik is, magunkért tesszük, nyugalmunkért, békességünkért, zavartalanságunkért. És az ő nagy meghálálhatatlan feladatukért, hős munkájukért.”